Institut für Weltwirtschaft: Mehr lockern im Tourismus

Wirtschaftsexperten fordern weitere Lockerungen für den Tourismus in Schleswig-Holstein: In einer Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel heißt es, dass das Prinzip der Modellregionen aus ökonomischer Sicht nur ein erster Schritt sein könne. Urlauber müssen sich zum Beispiel regelmäßig auf Corona testen lassen. Ziel sollte laut IfW-Studie aber die Rückkehr zu den Regeln aus dem Sommer des vergangenen Jahres sein. Den Angaben zufolge sind bis zum April bereits 15 Prozent der jährlichen Übernachtungen verloren gegangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenzwert sinkt unter 50

Wie aus den neuesten Daten der Landesmeldestelle hervorgeht, bleibt der Trend in Schleswig-Holstein positiv. Die Inzidenz im Land ging im Tagesvergleich um 1,2 Punkte auf 49,0 zurück. Gute Nachrichten auch aus Neumünster: Der Inzidenzwert in Schleswig-Holsteins viertgrößter Stadt liegt Stand Dienstaggabend erneut unter der 100er-Grenze - und zwar deutlich mit 71,1. In Kliniken lagen den Angaben zufolge 169 Covid-19-Kranke - einer mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2021 06:00

Lackschäden an Autos: Prozessbeginn in Schleswig

Am Verwaltungsgericht Schleswig werden heute zwölf Klagen von Anwohnern gegen Partikelemissionen des Kraftwerks Wedel (Kreis Pinneberg) verhandelt. Im Wohngebiet der Kläger gehen in unregelmäßigen Abständen Partikel nieder, die auch aus dem Schornstein des Kraftwerks stammen, wie das Gericht mitteilte. Die Kläger sind demnach der Auffassung, dass diese Partikel gesundheits- und materialschädigend sind und bereits zu erheblichen Schäden an im Wohngebiet abgestellten Autos geführt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2021 06:00

Sorge wegen Fachkräftemangel in der Pflege

Weil zu viel Arbeit auf zu wenige Schultern verteilt wird, sind laut einer Studie der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein viele Beschäftigte so unzufrieden, dass sie darüber nachdenken, ihren Beruf aufzugeben. Pflegeberufekammer-Präsidentin Patricia Drube sagte, um das zu verhindern, müsse die Politik jetzt dringend in die Personalausstattung von Krankenhäusern und Pflegeheimen investieren. Der Verlust weiterer Pflegekräfte würde einen immensen Schaden für das Gesundheitssystem in Schleswig-Holstein bedeuten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2021 06:00

Lockerungen der Corona-Maßnahmen greifen ab Montag, 17.5.

Die Landesregierung hat Details zu den bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein veröffentlicht. Laut aktualisierter Landesverordnung wird von Montag an vor allem in den Bereichen Sport und Kultur mehr möglich sein. Die Gastronomie darf Gäste künftig auch drinnen empfangen, draußen dürfen sich mehr Menschen treffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2021 06:00

Land vergibt 10.000 Impftermine mit Johnson & Johnson

Schleswig-Holstein gibt am Freitag (14.5.) Corona-Impftermine für weitere 10.000 Menschen der Prioritätsgruppe 2 frei. Diese können dann ab 17 Uhr unter www.impfen-sh.de jeweils für eines der 28 Impfzentren gebucht werden. Das hat das Gesundheitsministerium am Dienstag angekündigt. An diesen Terminen, die für den 17. bis 23. Mai vergeben werden, wird der US-amerikanische Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft - dabei ist nur eine einmalige Impfung nötig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 19:00

Sonntags an den Küsten in SH shoppen wieder erlaubt

Die Geschäfte in Schleswig-Holsteins Tourismusorten dürfen sonntags wieder öffnen. Die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte sogenannte Bäderverordnung tritt laut Landesregierung am Montag (17. Mai) dann wieder in Kraft. In Schleswig-Holstein dürfen Läden laut Bäderverordnung in 95 Städten und Gemeinden vom 15. März bis zum 31. Oktober und vom 17. Dezember bis zum 8. Januar sonntags jeweils sechs Stunden lang öffnen - und zwar zwischen 11 und 19 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 15:00

Wetter: Himmel bleibt bedeckt

Heute ist es in Schleswig-Holstein den ganzen Tag über wolkig. Am Vormittag regnet es in einigen Regionen, danach bleibt es meist überall trocken. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 16 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

