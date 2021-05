Stand: 11.05.2021 07:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenzwert sinkt leicht auf 50,2

Wie aus den neuesten Daten der Landesmeldestelle hervorgeht, bleibt der Trend in Schleswig-Holstein positiv. Die Inzidenz im Land ging im Tagesvergleich um 0,6 Punkte auf 50,2 zurück. Gute Nachrichten auch aus Neumünster: Der Inzidenzwert in Schleswig-Holsteins viertgrößter Stadt liegt Stand Montagabend erstmals wieder unter der 100er-Grenze. Die niedrigsten Werte in Schleswig-Holstein haben aktuell die Kreise Schleswig-Flensburg (25,9) und Rendsburg- Eckernförde (28,1). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

B5: Hochbrücke Brunsbüttel ausnahmsweise für Trecker freigegeben

Traktorfahrer dürfen befristet die Hochbrücke Brunsbüttel im Verlauf der B5 nutzen. Laut einem Sprecher des Verkehrsministeriums sollen heute vormittag die entsprechenden Schilder aufgestellt werden. Weil mehrere Fähranleger am Nord-Ostsee-Kanal baufällig und für schwere Fahrzeuge gesperrt sind, müssen Landwirte derzeit Umwege von bis zu 70 Kilometern in Kauf nehmen, um zu ihren Flächen gelangen. Mit der Freigabe der Brunsbütteler Hochbrücke sparen sie nun Zeit und Kosten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

Günther: Touristen sind keine Infektionstreiber

Die Modellregionen in Schleswig-Holstein sind bisher ein Erfolg, findet Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Das Konzept könne ein bundesweites Vorbild sein. Niedrige Inzidenzen und ein gutes Testkonzept seien dabei die Grundlage dafür, dass Tourismus zu Corona-Zeiten funktionieren kann, so Günther gestern Abend in einem ARD-Extra. Daniel Günther betonte: Aktuell beweise Schleswig Holstein, dass Touristen und die Öffnungen eben keine Treiber seien. Die Inzidenz-Werte sinken auch in den Modellregionen, das zeige dass es klappen könne, so Daniel Günther. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

AKW-Bauschutt: Deponien werden zur Aufnahme verpflichtet

Deponien in Lübeck Niemark und Johannistal im Kreis Ostholstein müssen AKW-Bauschutt aus Brunsbüttel aufnehmen Die Landesregierung hat gestern nach eigenen Angaben die entsprechende Zuweisung auf den Weg gebracht. Gegen die Aufnahme des Schutts hatte es in Lübeck erheblichen Widerstand gegeben. Das Ministerium hat wiederholt betont, die Abfälle seien ungefährlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

ELISA-Studie: Kaum unentdeckte Corona-Infektionen

Ein Jahr lang hat die Uni Lübeck in ihrer Studie zu Infektionen mit dem Corona-Virus insgesamt 3.000 Probanden untersucht. Jetzt liegen die endgültigen Ergebnisse der ELISA-Studie vor. Gerade mal 3,5 Prozent der Teilnehmenden aus Lübeck und Umgebung haben demnach eine Coronainfektion durchgemacht haben, ohne, dass sie bisher positiv getestet wurden. Ein weiteres Ergebnis: am Anfang der Studie wusste eine von zehn Personen in Lübeck und Umgebung, dass sie sich infiziert hat. Dadurch, dass jetzt mehr getestet wird, wissen es jetzt sieben von zehn. Die Dunkelziffer ist also deutlich gesunken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

Kaum noch Platz für Dauercamper

Die Dauercamping-Plätze in Schleswig-Holstein sind nahezu vollständig ausgebucht. Nach Angaben des Verbandes für Camping- und Wohnmobiltourismus in Schleswig-Holstein sind 95 Prozent der Plätze belegt. Grund sei die Corona-Pandemie. Weil es zahlreiche Buchungsanfragen gibt, verhandeln viele Betreiber laut dem Verband gerade mit Kreisen und Kommunen über zusätzliche Flächen. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein knapp 300 Campingplätze mit bis zu 36.000 Dauerstellplätzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

Holstein Kiel springt mit Sieg in Nachholspiel auf Platz 2

Mit einem 1:0-Heimsieg gegen Hannover 96 hat die KSV Holstein ihre Chancen auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga noch einmal erhöht. Durch das Tor von Fin Bartels in der 44. Minute überholte Kiel den bisherigen Tabellenzweiten Greuther Fürth und steht nun auf einem direkten Aufstiegsplatz. Es war der dritte Sieg in Folge für die KSV, die am kommenden Donnerstag (15.30 Uhr) ihr letztes Nachholspiel gegen Jahn Regensburg bestreitet. Gelingt auch dann ein Heimerfolg, rücken die Kieler bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bochum heran. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

Corona-Modellversuch in Eckernförde bisher offenbar erfolgreich

Im Rahmen der Modellregion Schlei dürfen in Eckernförde seit drei Wochen Gastronomen ihre Innenbereiche öffnen. Bisher haben sich weder Personal noch Gäste mit Corona infiziert. So lautet das Ergebnis der vorgeschriebenen wissenschaftlichen Begleitung. Das dichte Netz von regelmäßigen Testungen und das strikte Hygienekonzept zeigen offenbar Wirkung. Für Gastronomen rechne sich die Teilnahme an dem Modellversuch auch wirtschaftlich, teilte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2021 19:00

Wetter

Heute unbeständig, viele Wolken, häufig Regen, vereinzelt Gewitter. Im Tagesverlauf allmählich mehr trockene Phasen und auch etwas Sonne möglich. Höchstwerte 13 Grad in Schönberg (Holstein) bis 17 Grad in Quickborn. Mäßiger und böiger Wind aus Nordost bis Nordwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.05.2021 08:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2021 | 08:00 Uhr