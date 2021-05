Stand: 08.05.2021 10:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombenentschärfung in Flensburg

Für die Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg müssen 16.500 Bewohner in Flensburg - unter anderem aus der Neustadt und dem Stadtteil Duburg - heute Vormittag ihre Wohnungen verlassen. Um 11.30 Uhr darf sich niemand mehr in dem Gebiet aufhalten. Die Anwohner sollten darauf vorbereitet sein, mehrere Stunden außerhalb ihrer Wohnung verbringen zu müssen. Sechs Turnhallen stehen zur Unterbringung bereit. Die Stadt rechnet mit einer Entwarnung für den Nachmittag oder frühen Abend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 11:00

Corona: Neues Vergabeverfahren für stornierte Impftermine

Ab kommenden Montag (10.5.) können zurückgegebene Impftermine zwei Mal täglich unter impfen-sh.de neu gebucht werden: einmal morgens um 7 Uhr und nachmittags um 17 Uhr. Das Gesundheitsministerium gab damit am Freitag ein neues Verfahren für das Buchen stornierter Termine bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 11:00

SSW: Wer wird Spitzenkandidat für die Bundestagswahl?

Die Partei der dänischen Minderheit (SSW) nominiert heute auf einem außerordentlichen Landesparteitag in Schleswig ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Dafür gibt es zwei Bewerberinnen und einen Bewerber. Die Partei verspricht sich von ihrem zukünftigen Vertreter in Berlin mehr Gehör für die Belange der Menschen in Schleswig-Holstein - vor allem für die Interessen der Minderheiten. Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass der SSW bei einer Bundestagswahl antritt. Als Partei der dänischen Minderheit ist der SSW von der Fünf-Prozent-Hürde befreit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 10:00

Start der Modellregion Lübecker Bucht

An der inneren Lübecker Bucht sind ab heute wieder Gäste willkommen. Die Region mit den Orten Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt ist die dritte von vier touristischen Modellregionen Schleswig-Holsteins. Dort sind Restaurantbesuche und touristische Übernachtungen möglich. Dabei gelten strenge Hygieneauflagen. Unter anderm müssen Gäste bei der Anreise einen negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 09:00

8. Mai 1945: Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs

76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist dieser Tag zum ersten Mal ein offizieller Gedenktag. Auf dem Kieler Landeshaus wehen deshalb heute weiße Flaggen. Sie seien ein universell verständliches Symbol für den Frieden und ein öffentlich sichtbares Zeichen des Gedenkens, erklärte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Gleichzeitig stünden sie für den Neuanfang Europas. Im ganzen Land sind heute Gedenkinitiativen geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 09:00

219 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schleswig-Holstein mit Stand Freitag (7.5.) bei 52,1. Am Tag zuvor hatte sie bei 53,8 gelegen. Innerhalb eines Tages sind 219 neue Corona-Infektionen hinzugekommen, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die Stadt Neumünster liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz den dritten Tag in Folge über der kritischen Schwelle von 100 - mit einem Wert von 109,7. Den zweithöchsten Wert hat die Stadt Kiel (85,5). In Kliniken lagen wegen Covid-19 am Freitag den Angaben nach 161 Menschen - fünf weniger als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 08:00

Holstein Kiel besiegt St. Pauli und festigt Aufstiegsambitionen

Holstein Kiel hat am Freitagabend einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht. Die "Störche" gewannen ihr Heimspiel gegen den FC St. Pauli deutlich und verdient mit 4:0 (2:0). Damit festigt die KSV Tabellenplatz drei. Am Montag um 18 Uhr treten die Kieler ihr Nachholspiel gegen Hannover 96 an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 08:00

Wetter: Sonne und Wolken

Heute gibt es zunächst eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Am Abend ist dann von der Nordsee und Unterelbe her erster Regen möglich, zur Ostsee hin bleibt es noch trocken. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Burg auf Fehmarn bis 15 Grad in Geesthacht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest auf Südost drehend. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 10 Grad in Puttgarden und 14 Grad in Barsbüttel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.05.2021 08:05

