Stand: 05.05.2021 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 296 neue Fälle gemeldet, Inzidenz bei 54,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag auf 54,5 gesunken. Am Tag zuvor hatte sie bei 56,9 gelegen, eine Woche zuvor noch bei 70,2. Innerhalb eines Tages kamen 296 neue Corona-Infektionen hinzu, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel zu den Corona-Neuinfektionen hervorgeht (Stand: 4. Mai, 18.53 Uhr). Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche) überschritt weiterhin kein Kreis. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2021 08:00

Ellerdorf bei Nortorf: Bauernhof brennt nieder

Ein Feuer hat am Dienstagabend einen Bauernhof in Ellerdorf bei Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand nach bisherigen Informationen niemand. Das Ehepaar, das im Haus war, konnte sich in Sicherheit bringen. 100 Feuerwehrleute von sieben Wehren waren im Einsatz, konnten das Gebäude aber nicht mehr retten. Angefangen zu brennen hatte es offenbar im Heizungskeller des Wohnhauses. Die Menschen, die in Ellerdorf und umliegenden Gemeinden wohnen, werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2021 06:00

Müllberg in Norderstedt: Einzelne Stoffe sollen entsorgt werden

Einzelne Stoffe eines illegalen Müllbergs in Norderstedt sollen noch in diesem Jahr beseitigt werden. Das hat das Umweltministerium mitgeteilt. Den Rest des Bergs abzutragen sei aber weder für dieses, noch für nächstes Jahr geplant. Die geschätzt 30.000 Tonnen Müll liegen seit Jahren illegal auf dem früheren Recyclinghof in Norderstedt herum. Darunter Dämmwolle - teilweise in aufgerissenen Säcken mit der Aufschrift "krebserregende Fasern". Der Betreiber des Hofes ist abgetaucht und wird von der Staatsanwaltschaft gesucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2021 06:00

VfB Lübeck hat kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt

Der VfB Lübeck hat nach der dritten Niederlage in Folge nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt in der Dritten Liga. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Dienstag ihr Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 (0:2). Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer sechs Punkte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2021 06:00

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel springt auf Tabellenplatz 3

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Dienstagabend seine Aufstiegschance gewahrt. Durch das 2:0 (1:0) im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen rückten die Kieler am HSV und Fortuna Düsseldorf auf den Relegationsrang vor. Torschützen für die KSV waren Fin Bartels (22.) und Janni Serra (69.). Holstein ist mit 53 Zählern in der Tabelle nun Dritter, der Hamburger SV und Düsseldorf folgen dahinter mit 52 Punkten. Zudem haben die Kieler gegenüber den beiden Konkurrenten noch zwei weitere Nachholspiele. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2021 06:00

Sturm: Bäume in Stormarn umgeweht, Baukran in Kiel umgekippt

Starker Wind hat am Dienstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit mehrere Bäume im Kreis Stormarn umgeweht. Die Rettungsleitstelle Süd meldete Einsätze in Siek, Lütjensee, Großhansdorf, Reinbek und Ahrensburg. Verletzt wurde dabei niemand. In Kiel wurde ein Baukran umgeworfen. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Kran stürzte auf ein Gebäude. Noch bis heute Abend um 20 Uhr gibt es eine Warnung vor Sturmböen mit bis 95 Kilometern pro Stunde. Diese ziehen vor allem an der Nordsee und in den südlichen Landesteilen durch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2021 18:00

Wetter

Heute oft dichte Wolken, nur selten etwas Sonne dazu immer wieder schauerartige Regenfälle, mitunter auch kräftig sowie kurze Gewitter oder Graupel möglich. Höchstwerte 8 Grad in Krempel bis 10 Grad in Timmendorfer Strand. Frischer bis starker Südwest- bis Nordwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, an der See auch schwere Sturmböen möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2021 | 07:00 Uhr