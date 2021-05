Stand: 03.05.2021 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 58

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (2.5.) 98 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Damit ist der Inzidenzwert weiter rückläufig. Er liegt bei 58. Am Vortag lag er noch bei 58,6. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.513 Todesfälle - das ist ein Fall mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2021 06:00

Modellregion Nordfriesland: Gastgeber froh über Urlauber

Touristiker beurteilen den Start Nordfrieslands als Urlaubs-Modellregion als gelungen. Nach ihren Angaben hat es bei der Anreise der Urlauber keinen nennenswerten Probleme gegeben. Die Urlauber müssen sich vor und während des Aufenthalts in der Modellregion regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Auf zwei Inseln hat es laut Kreis insgesamt fünf positive Schnelltests gegeben, die Betroffenen sind in Quarantäne und warten auf die Ergebnisse ihrer PCR-Tests. Seit Sonnabend sind im Kreis Nordfriesland wieder Übernachtungen für Urlauber erlaubt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2021 06:00

Etwas mehr Normalität für Schüler im Kreis Herzogtum Lauenburg

Schüler im Kreis Herzogtum Lauenburg dürfen jetzt zumindest tageweise wieder in der Schule lernen. Die sogenannte Notbremse gilt dort seit Sonntag nicht mehr, weil die Sieben-Tage-Inzidenz länger unter dem Wert von 100 lag. Die Abschlussklassen haben jetzt wieder Präsenzunterricht. Für alle anderen Jahrgangsstufen gibt es Wechselunterricht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2021 07:00

Feuer in Flüchtlingsunterkunft - Brandstiftung?

Das Feuer in der Flüchtlingsunterkunft in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurde offenbar absichtlich gelegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 32 Jahre alten Bewohner der Unterkunft wegen des Verdachts auf versuchten Mord und schwerer Brandstiftung. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Brand am Wochenende war ein Mann leicht verletzt worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2021 07:00

Das Wetter: Sonne, Wolken, stellenweise Blitz und Donner

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Neben längeren trockenen Abschnitten sind auch Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner, möglich. Zur Ostsee hin regnet es anfangs, später gibt es auch dort trockene Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Quickborn und bei 11 Grad in Schleswig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.05.2021 06:00

