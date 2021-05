Stand: 02.05.2021 12:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Großeinsatz wegen Feuers in Flüchtlingsunterkunft in Gudow

Mehr als 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Samstagabend im Großeinsatz in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) gewesen. In einer Flüchtlingsunterkunft war ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand wurde ein Bewohner leicht verletzt, ein Feuerwehrmann erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Erst heute Morgen war der Brand gelöscht. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht klar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2021 09:00

Frau bei Feuer in Itzehoe schwer verletzt

Nach Angaben der Feuerwehr ist in der Nacht zu heute in einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße in Itzehoe ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte fanden eine Frau bewusstlos in ihrer verqualmten Wohnung. Die 80-Jährige kam mit schweren Brandverletzungen und einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war offenbar zuerst ein Sessel in Brand geraten. Die Schadenshöhe ist noch nicht klar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2021 10:00

Corona-Notbremse im Kreis Herzogtum Lauenburg außer Kraft

Im Kreis Herzogtum Lauenburg gelten von heute an neue Corona-Regeln. Hintergrund: Die sogenannte Notbremse ist dort seit heute außer Kraft. Von nun an fällt die nächtliche Ausgangssperre weg, Restaurants und Cafés dürfen draußen wieder Speisen und Getränke servieren. Geschäfte dürfen öffnen, außerdem sind auch körpernahe Dienstleistungen wieder möglich. In den Schulen gibt es ab Montag für die Abschlussklassen Präsenzunterricht - alle anderen Jahrgangsstufen starten in den Wechselunterricht. In den Kitas gilt der eingeschränkte Regelbetrieb. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2021 09:00

Schleswig-Holsteins Grüne setzen Parteitag fort

Die schleswig-holsteinischen Grünen wollen sich für eine sozialere Arbeitswelt einsetzen. Einen entsprechenden Antrag beschlossen die Delegierten mit großer Mehrheit auf ihrem Parteitag in Büdelsdorf. Dort wollen sie heute weiter an ihrem inhaltlichen Profil arbeiten - und damit auch die Grundlagen für das Wahlprogramm zur Landtagswahl legen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2021 08:00

DFB-Pokal: Aus für Holstein Kiel

Holstein Kiel hat den erstmaligen Einzug in das Endspiel um den Deutschen Fußball-Pokal verpasst. Der Zweitligist verlor das Halbfinale bei Borussia Dortmund deutlich mit 0:5. Bei den Störchen richtet sich der Blick nach der Pleite auf den Bundesliga-Aufstiegskampf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2021 08:00

Wetter: teilweise Schauer, später auch Gewitter möglich

Heute Nachmittag gibt es neben freundlichen Phasen dichte Quellwolken und häufiger teils kräftige Schauer. Mitunter sind auch kurze Gewitter möglich. Höchstwerte: 9 Grad in Westerland auf Sylt bis 12 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2021 08:00

