Grüne in SH wählen in Büdelsdorf neuen Landesvorstand

Bei einem zweitägigen Parteitag wollen die Grünen am Wochenende ihren neuen Vorstand wählen. Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis treten als Vorsitzende wieder an. Ihre Wiederwahl ist für heute geplant. Beide führen den Landesverband bereits seit 2017 und wollen die Partei in die Bundestags- und Landtagswahl führen. Gegenkandidaten gibt es nicht. Der Großteil der 130 Delegierten wird den Parteitag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) online verfolgen.

Kreis Herzogtum Lauenburg: Außengastro darf wieder öffnen

Es gibt gute Nachrichten für die Gastronomen im Kreis Herzogtum Lauenburg. Sie dürfen ab Sonntag wieder draußen Gäste bedienen. Das teilte ein Kreissprecher mit. Hintergrund ist, dass die Inzidenz im Kreis jetzt seit mehreren Tagen niedrig genug ist, um die gesamte sogenannte Corona-"Notbremse" außer Kraft zu setzen. Damit dürfen auch Schulen und Kitas im Lauenburgischen von Montag an ihre Corona-Regeln wieder lockern. Außerdem fällt die Ausgangssperre weg.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH sinkt auf 61,5

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (30.4.) 257 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Damit sinkt der Inzidenzwert weiter, am Vortag lag er noch bei 63,9. Die niedrigsten Inzidenzen in Schleswig-Holstein haben Stand Freitagabend die Kreise Schleswig-Flensburg (26,8) und Plön (37,3). Die landesweit höchsten Inzidenzwerte meldeten der Kreis Stormarn mit 95,4 und die Stadt Kiel mit 87,9.

Modellregion: Sylt und Co. starten, Büsum auch bald

Nach der Schleiregion und Eckernförde geht heute auch die Tourismus-Modellregion Nordfriesland an den Start. Mehr als 5.000 Vermieter, Hotels, Restaurants und Bars machen nach Angaben des Nordsee Tourismus mit. Die Inseln Amrum, Föhr, Pellworm und Sylt melden eine gute Buchungslage. Und am 10. Mai startet im Kreis Dithmarschen ein drittes Modellprojekt des Tourismus. Das Landratsamt veröffentlichte eine entsprechende Verordnung. Damit werden in Büsum und den Nachbargemeinden Büsumer Deichhausen und Westerdeichstrich wieder touristische Übernachtungen möglich, verbunden mit einer strengen Corona-Testpflicht und Hygieneauflagen.

Endlich freie Fahrt im Rendsburger Kanaltunnel

Zehn Jahre Sanierung gehen zu Ende, viele Autofahrer können aufatmen: Von heute an fließt der Verkehr durch den Rendsburger Kanaltunnel wieder normal. Wie das zuständige Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostseekanal mitteilte, musste zuvor noch die Verkehrsführung vor dem Tunnel auf jeweils zwei Spuren pro Röhre umgestellt werden. Dafür war eine letzte Vollsperrung des Tunnels notwendig, die am Freitag um 21 Uhr begann und heute früh um 5 Uhr endete.

Holstein Kiel: Mit mentaler Lockerheit ins Pokalfinale?

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel reist selbstbewusst zum Pokal-Halbfinale nach Dortmund. Der Vorteil der "Störche" liegt im mentalen Bereich. Denn Kiel steht vor der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. Anstoß ist um 20.30 Uhr, das Erste und NDR.de übertragen live. Außerdem berichtet NDR 1 Welle Nord bereits ab 20 Uhr live und ausführlich über die Partie.

Ein Mann stirbt nach Unfall bei Nusse

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Nusse (Landkreis Herzogtum Lauenburg) ist am Freitag ein Mann ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte er mit seinem Wagen beim Überholen einen Bus berührt, war ins Schleudern gekommen und quer auf der Straße stehengeblieben. Ein Wagen auf der Gegenfahrbahn konnte nicht mehr ausweichen und krachte in sein Auto. Der 30-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle. Zwei Menschen aus dem anderen Wagen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

