Biontech produziert Corona-Impfstoff bald auch in SH

In Reinbek (Kreis Stormarn) wird Biontech ab 1. Mai Corona-Impfstoff herstellen. Diesen Termin nannte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Wie viel Impfstoff in Südholstein hergestellt werden soll, wurde nicht mitgeteilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 08:00

Prozess um Gewalt gegen Rettungskräfte in Elmshorn

Vor dem Amtsgericht muss sich heute ein Mann verantworten, der im Oktober vergangenen Jahres mehrere Rettungssanitäter angegriffen haben soll. Laut Anklage wollten die Sanitäter gerade einen bewusstlosen Patienten in einen Rettungswagen bringen, als der Angeklagte auf sie los ging. Später soll der Mann auch die herbeigerufenen Polizeibeamten beleidigt haben, so der Vorwurf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 08:00

30 Millionen Euro für den Breitband-Netz in Dithmarschen

Dieses Geld ist laut Bundesministerium für digitale Infrastruktur dafür gedacht, sogenannte "weiße Flecken" an das Glasfasernetz anzuschließen - das heißt abgelegene Haushalte, in denen es sich für die Netzbetreiber nicht lohnt schnelles Internet zu legen. In Dithmarschen liegen rund fünf Prozent aller Haushalte in solchen Gebieten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 08:00

Servicekräfte am UKSH sollen über unbefristeten Streik abstimmen

Mit dieser Ankündigung erhöht die Gewerkschaft Ver.di in den Tarifverhandlungen den Druck. Sie will eine Urabstimmung über einen unbefristeten Streik durchführen. Beschäftigte der UKSH-Tochter "Service Stern Nord", die im nichtmedizinischen Bereich beschäftigt sind, fühlen sich ungerecht behandelt. Sie bekommen nach Gewerkschaftsangaben für die gleiche Arbeit weniger Geld als direkt am UKSH Beschäftigte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 08:00

Für den Klimaschutz: Jetzt klagt die junge Generation

Die Bauernfamilie Backsen von der Nordseeinsel Pellworm nimmt einen weiteren Anlauf, den Bund zu schärferen Klimazielen zu verpflichten. Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob es die Verfassungsbeschwerde von insgesamt neun jungen Menschen annimmt. Es ist die zweite so genannte "Klimaklage" der Backsens. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit die Bundesregierung Grundrechte verletzt, wenn sie keine ausreichenden Ziele zur CO2-Reduktion setzt. Die Pellwormer haben die Verfassungsbeschwerde zusammen mit weiteren Betroffenen von der Ostfriesischen Insel Langeoog sowie aus Brandenburg eingereicht. Prominenteste Mitstreiterin ist Luisa Neubauer, bekannt durch Fridays-For-Future. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 07:00

7-Tage-Inzidenz in SH jetzt wieder unter 70

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter bis Mittwochabend (28.4.) 288 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei einem Wert von 67,1. Am Vortag lag sie bei 70,2. Kein Kreis liegt aktuell mehr über der 100-er Marke. Es gab drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 08:00

Wieder ein Moorbrand in Schleswig-Holstein

Die Feuerwehr musste am Mittwoch zum Naturschutzgebiet Barker Heide im Kreis Segeberg fahren. Dort brannten rund 5.000 Quadratmeter Moor. Etwas später gab es dann auch einen Alarm für die Feuerwehr in Felde im Kreis-Rendsburg Eckernförde. 100 Feuerwehrleute bekämpften einen Brand inm einem Waldstück, den sie nach etwa zwei Stunden im Griff hatten. Die Feuerwehr bittet darum, wegen der Trockenheit gerade jetzt in Mooren und Wäldern vorsichtig zu sein. Daran könne auch ein Regentag nichts ändern, heißt es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 06:30

Mitteldithmarschen: Geld zurück nach Greensill-Pleite

Das Amt bekommt laut Amtsdirektor Oing die 17 Millionen Euro zurück, die es bei der mittlerweile insolventen Greensill Bank angelegt hatte. In einem Schreiben habe der Bundesverband deutscher Banken zugesichert, dass die Festgeldanlage mithilfe eines Entschädigungsfonds komplett ersetzt wird. Die Greensill-Affäre könnte aber noch Folgen für den Amtsdirektor selbst haben. Einige Gemeinden wollen Oing abberufen, weil sie wegen der unsicheren Geldanlage kein Vertrauen mehr in ihn haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 06:30

Mehr Präsenzunterricht an Schulen in SH

Bei einer Inzidenz von unter 50 an drei aufeinander folgenden Tagen sollen ab dem 3. Mai alle Schüler in Schleswig-Holstein wieder Präsenzunterricht bekommen. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch bekannt gegeben. In Regionen mit weniger als 100 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollen künftig alle Jahrgänge zumindest Wechselunterricht bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 06:00

Kaum Änderungen beim Einzelhandel in kommender Woche

Am Mittwoch hat die Landesregierung bekannt gegeben, wie es Corona-bedingt ab der kommenden Woche im Einzelhandel weitergeht. Änderungen gegenüber dieser Woche gibt es nur in zwei Regionen. In der Stadt Flensburg mussten sich die Kunden bislang beim Einkaufen registrieren. Ab Montag wird das nicht mehr nötig sein. Genau andersherum ist es im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Weil dort die Inzidenz gestiegen ist, müssen nun Kontaktdaten angeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 06:00

Wetter: Regen und vereinzelt Gewitter

Heute gibt es viele Wolken, von der Elbe her breitet sich teils schauerartig verstärkter Regen aus, zum Abend hin an der Elbe vereinzelt mit Blitz und Donner. Am ehesten gibt es in Nordfriesland und Angeln vorübergehend noch etwas Sonne. Maximal 9 Grad auf Fehmarn, um 10 Grad in Schleswig bis 12 Grad auf Sylt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen bis nordöstlichen Richtungen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 7 Grad in Sörup bis 10 Grad in Büchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.04.2021 08:05

