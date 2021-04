Stand: 27.04.2021 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Aufsichtsrat der Imland-Klinik Rendsburg trennt sich von Geschäftsführerin

Der Aufsichtsrat der Imland-Klinik im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich von der medizinischen Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre getrennt. Landrat Rolf-Oliver Schwemer soll nun - in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender - die Nachbesetzung der Position in die Wege leiten. Das teilte die Imland-Klinik gestern Abend nach einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrates mit. Vorausgegangen waren interne Probleme - laut Klinik war eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 08:30

Corona-Inzidenz: Kreise Stormarn und Pinneberg weiter über 100

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Montag (26.4.) 154 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Kreise Stormarn und Pinneberg liegen weiter über dem Inzidenzwert von 100. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 72,2. Am Vortag lag sie bei 74,0. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, erhöhte sich auf 57.619. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 06:30

Corona: Günther zufrieden mit Impfgipfel-Ergebnis

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist mit der Beibehaltung der Priorisierung bei der Corona-Impfung voraussichtlich bis Juni zufrieden. Sie soll nach dem Ergebnis des Impfgipfels von Bund und Ländern aufgehoben werden, wenn der Impf-Fortschritt das zulässt. "So können wir uns wie geplant im Mai auf die Gruppen zwei und drei konzentrieren", teilte Günther nach Ende des Gipfels am Montag mit. Ein erster Schritt der Öffnung von Gruppe drei sei mit den Impfungen für 60- bis 69-Jährige mit Astrazeneca über die Hausarztpraxen am Montag erfolgt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 06:00

Appen: Ein Toter, drei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Appen im Kreis Pinneberg ist ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Männer wurden schwer verletzt. Laut Polizei war gestern Nachmittag ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammengestoßen. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer 23-jähriger Insasse und der Fahrer des Autos wurden schwer verletzt. Auch der 74-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 06:00

Holstein Kiel spielt in Nürnberg

Holstein Kiel will weiter Boden gutmachen in der 2. Fußball-Bundesliga. Heute Abend bestreiten die Schleswig-Holsteiner ihr Nachholspiel beim 1. FC Nürnberg. Die Kieler stehen nach der zweiten 14-tägigen Corona-Pause vor ihrem zweiten Auswärtsspiel. Holstein Kiel ist derzeit Tabellenvierter, zwei Punkte hinter Relegationsplatz-Inhaber Hamburger SV und fünf Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Im Gegensatz zur Konkurrenz haben die Kieler noch drei Nachholspiele auszutragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 06:00

Hausärzte in SH dürfen Menschen über 60 mit AstraZeneca impfen

Schleswig-Holsteins Hausärzte dürfen ab sofort auch Menschen zwischen 60 und 69 Jahren mit dem Präparat von AstraZeneca impfen. Allerdings nur, wenn keine Menschen über 70 Jahren oder mit schweren Vorerkrankungen dringlicher eine Corona-Schutzimpfung benötigen. Laut Gesundheitsministerium soll den Praxen mit sinkender Nachfrage von Menschen aus beiden ersten Prioritätengruppen damit ein fließender Übergang auf jüngere Gruppen ermöglicht werden. Patienten sollten sich allerdings nicht aktiv um Termine bemühen, sondern allenfalls für eine Impfung registrieren, um eine Überlastung durch viele Anrufe bei den Ärzten und dem medizinischen Personal zu vermeiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 06:00

Meldorf: Urteil nach Missbrauchsfällen

Sechs Jahre Gefängnis unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern: So lautet das Urteil des Itzehoer Landgerichtes gegen einen Mann aus Meldorf (Kreis Dithmarschen). Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 45-Jährige zwischen 2014 und 2018 seine minderjährige Stieftochter mehrfach sexuell missbraucht hat. Es ging um insgesamt 11 Taten. Die Übergriffe hatten 2014 begonnen, als das Mädchen gerade einmal sieben Jahre alt war. Außerdem wurde dem Angeklagten die Herstellung von kinderpornografischen Schriften nachgewiesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 06:00

Wetter

Heute neben freundlichen Phasen mit längerem Sonnenscheinim Tagesverlauf zeitweise einige Wolkenfelder oder Quellwolken und weitgehend trocken. Höchstwerte 9 Grad in Oldenburg in Holstein, um 11 Grad auf Sylt bis 13 Grad in Wedel. Schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus Ost bis Südost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2021 06:00

