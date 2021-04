Stand: 24.04.2021 10:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

SPD wählt neuen Landesvorstand

Die SPD in Schleswig-Holstein wählt an diesem Wochenende ihren Vorstand neu. Mehr als 200 Delegierte werden heute ab 11 Uhr auf einem digitalen Landesparteitag online abstimmen. Dabei stellt sich Landeschefin Serpil Midyatli zur Wiederwahl. Einen Gegenkandiaten hat sie nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 10:00

Corona in SH: 352 Corona-Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (23.4.) 352 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Kreise Pinneberg, Steinburg, Herzogtum Lauenburg und Stormarn liegen über dem Inzidenzwert von 100. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 75,8. Am Vortag lag sie bei 73,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 10:00

Protest-Aktionen gegen Abschiebehaftanstalt in Glückstadt

Ein breites Bündnis will mit einem dezentralen Aktionstag auf die Schicksale von Flüchtlingen aufmerksam machen und gegen die geplante Abschiebehaftanstalt in Glückstadt protestieren. Insgesamt gibt es in mehreren Orten im Norden Kundgebungen gegen die Abschiebehaftanstalt der Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 12:00

Holstein Kiel: Nach zwei Corona-Pausen Aufstiegschance wahren

Nach nur drei Trainingstagen seit dem Ende seiner zweiten Corona-Quarantäne binnen sechs Wochen tritt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel heute um 13 Uhr beim VfL Osnabrück an. Trainer Ole Werner peilt im ersten von acht Punktspielen bis zum Saisonende am 23. Mai einen Sieg an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 10:00

SH ist an einigen Stellen strenger als Corona-Notbremse

Seit Freitag (23.4.) steht fest, welche Auswirkungen die bundesweite Corona-Notbremse auf Schleswig-Holstein hat und in welchen Bereichen das Land selbst bei noch schärferen Regeln bleibt. Bei Schulen, Kitas und Horten hält die Landesregierung zum Beispiel am bisherigen Inzidenz-Schwellenwert von 100 fest - orientiert sich also nicht an der Marke von 165 des Bundes. Bei einer stabilen Inzidenz über 100 gelten hier Distanzlernen und Notbetreuung. Das Betreten von Verkaufsstellen des Einzelhandels und von Wochenmärkten ist dann auch nur durch eine Person pro Haushalt gestattet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 10:00

Rendsburger Kanaltunnel soll ab 1. Mai freigegeben werden

Die zuständigen Behörden haben erstmals ein konkretes Datum für die Freigabe des Rendsburger Kanaltunnels bekanntgegeben. Demnach sollen Verkehrsteilnehmer ab dem 1. Mai durch beide Röhren mit 70 Kilometern pro Stunde fahren dürfen. Voraussetzung ist, dass der lange sanierte Tunnel letzte Sicherheitstests besteht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 08:00

Fliegerbombe in Kieler Altstadt entdeckt

Der Fundort der 1.000-Pfund-Fliegerbombe befindet sich in der Haßstraße. Die Entschärfung soll laut der Stadt Kiel am Sonntag (25.4.) durchgeführt werden. Bis spätestens 11 Uhr müssen Wohnungen, Arbeitsplätze und Geschäftsräume im Evakuierungsgebiet geräumt sein. Als Ersatzunterkunft steht die Sporthalle der Kieler Gelehrtenschule zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 08:00

Einzelhandel wird ab heute neu geregelt

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein stellt die Weichen für den Einzelhandel ab heute (24.04.) neu. Die Öffnung ist den Angaben zufolge nun auch bei Inzidenzen oberhalb von 100 möglich. Erst bei einer über drei Tage konstanten Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 150 müsse der Einzelhandel in den betroffenen Kreisen geschlossen werden. Geschäfte des sogenannten täglichen Bedarfs bleiben aber unter Auflagen weiterhin offen. Ab einem Inzidenzwert von 100 greift laut Ministerium dann das Bundesgesetz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 10:00

Das Wetter: Sonne und trocken

Heute ist es überwiegend heiter mit viel Sonnenschein und nur ein paar hohen Schleierwolken oder auch lockeren Wolkenfeldern, dazu trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad auf Sylt und bei 13 Grad in Lauenburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.04.2021 06:00

