Sylt öffnet ab Mai für Urlauber

Urlaub ist auf der gesamten Insel Sylt vom 1. Mai an wieder möglich. Die Vertreter der zentralen Gemeinde Sylt haben sich am Abend mehrheitlich dafür ausgesprochen, sich am touristischen Modellprojekt des Kreises Nordfriesland zu beteiligen. Zuvor hatten bereits die anderen vier Sylter Gemeinden zugestimmt. Ursprünglich hatte das Sylt Marketing ein Konzept mit strengeren Regeln als im übrigen Kreisgebiet vorgelegt. Dieses scheiterte aber am rechtlichen Rahmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2021 05:30

420 neue bestätigte Corona-Infektionen in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gestiegen. Laut Land liegt sie - Stand Donnerstagabend - bei 73,5, nach 70,8 am Mittwoch. Die kritische Marke von 100 überschreiten im Moment die Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Die Gesundheitsämter zählten außerdem 420 neue Corona-Infektionen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2021 05:30

Kreis Stormarn zieht Corona-Notbremse

Nachdem die Inzidenz in Stormarn drei Tage in Folge über 100 lag, hat der Kreis die Notbremse ausgelöst. Ab morgen werden private Kontakte wieder auf einen Haushalt und maximal eine weitere Person beschränkt. Außerdem gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens eine Ausgangssperre. Ausnahme: Sport darf man bis 24 Uhr alleine machen. Die Außengastronomie muss ebenfalls schließen. Wie es in Kitas und Schulen weitergeht, will der Kreis heute mitteilen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2021 06:00

Fliegerbombe in Kieler Altstadt entdeckt

Der Fundort der 1.000-Pfund-Fliegerbombe befindet sich in der Haßstraße. Die Entschärfung soll laut der Stadt Kiel am Sonntag (25.4.) durchgeführt werden. Bis spätestens 11 Uhr müssen Wohnungen, Arbeitsplätze und Geschäftsräume im Evakuierungsgebiet geräumt sein. Ab 10 Uhr wird niemand mehr in das Areal gelassen. Die Sperrung kann mehrere Stunden andauern. Als Ersatzunterkunft steht die Sporthalle der Kieler Gelehrtenschule zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2021 08:00

Flensburg und Kiel siegen: Handball-Titelkampf bleibt spannend

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Donnerstag mit einem Sieg (35:29) über die Eulen Ludwigshafen die Tabellenführung vor Titelverteidiger THW Kiel behauptet. Die Zebras setzten sich mit 32:26 bei der MT Melsungen durch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2021 06:00

Einzelhandel wird ab Montag neu geregelt

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein stellt die Weichen für den Einzelhandel ab Montag neu. Die Öffnung sei nun auch bei Inzidenzen oberhalb von 100 möglich, so das Wirtschaftsministerium. Erst bei einer über drei Tage konstanten Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 150 müsse der Einzelhandel in den betroffenen Kreisen geschlossen werden. Geschäfte des sogenannten täglichen Bedarfs bleiben aber unter Auflagen weiterhin offen. Ab einem Inzidenzwert von 100 greift laut Ministerium nun das Bundesgesetz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.04.2021 06:00

Schleswig-Holstein hält an Impf-Priorisierung fest

In mehreren Bundesländern wurde die Priorisierung beim Impfen mit AstraZeneca aufgehoben. Schleswig-Holstein verzichtet auf diese Maßnahme. "Mein Weg ist das im Moment nicht", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Es gebe nach wie vor zu wenig Impfstoff, um die Priorisierung aufzuheben. Bisher haben im Land rund 22 Prozent der Menschen eine Erstimpfung bekommen. Wann es neue Termine in den Impfzentren gibt, soll in der kommenden Woche entschieden werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2021 06:00

Wetter: sonnig, später auch Wolken

Für Schleswig-Holstein ist heute freundliches und heiteres Wetter vorhergesagt - vor allem am Vormittag strahlt die Sonne am blauen Himmel. Am Nachmittag kommen aber auch Wolken auf und vereinzelt kann es ein bisschen regnen. Der Wind weht böig. Die Temperaturen steigen auf elf Grad in Flensburg und Krogaspe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und auf zehn Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein).

