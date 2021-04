Stand: 22.04.2021 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

343 neue bestätigte Corona-Infektionen in SH

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein geht weiter leicht zurück. Laut Land liegt sie - Stand Mittwochabend - bei 70,8, nach 71,8 am Dienstag. Die kritische Marke von 100 überschreitet im Moment nur der Kreis Herzogtum Lauenburg. Die Gesundheitsämter zählten außerdem 343 neue Corona-Infektionen. Vor einer Woche waren es 407. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2021 07:00

Testpflicht an Schulen läuft gut

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ist mit dem Start der Corona-Testpflicht an Schulen im Land zufrieden. Eine erste Abfrage bei 15 Schulämtern hat laut Prien ergeben, dass die meisten Schüler an den Tests in der Schule teilgenommen haben. Die Schätzungen liegen zwischen 85 und 95 Prozent. Seit Montag dürfen Schüler nur noch mit einem negativen Corona-Test in die Schule. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2021 06:30

VfB Lübeck verpasst Sieg im Abstiegskampf

Dem VfB Lübeck droht der direkte Wiederabstieg in die Fußball-Regionalliga Nord. Am 33. Spieltag der Dritten Liga kamen die Schleswig-Holsteiner im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt zu einem 1:1 (0:0). Die Lübecker Führung hatte Sebastian Hertner (64.) erzielt, zehn Minuten später glich Ingolstadt aus. Der Rückstand des VfB auf die Nichtabstiegsplätze beträgt vier Punkte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2021 06:00

Konsequenzen aus Greensill-Pleite

Der Amtsdirektor im Amt Mitteldithmarschen, Stefan Oing, soll wegen der sogenannten Greensill-Affäre seinen Posten räumen. Das Amt hatte 17 Millionen Euro bei der mittlerweile insolventen Greensill-Bank angelegt. Oing trage die Verantwortung dafür und müsse nun die Konsequenzen ziehen, so der Bürgermeister von Schafstedt, Harald Mahn (KWG). Wenn es in der nächsten Sitzung des Amtsausschusses und in einer weiteren Sitzung eine Zwei-Drittel-Mehrheit für den Antrag gibt, wäre Oing als Amtsdirektor abberufen. Laut Innenministerium hat das Amt Mitteldithmarschen mit der Anlage der 17 Millionen Euro gegen das Gemeindehaushaltsrecht verstoßen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2021 06:30

Corona: Land ändert Regeln für Einzelhandel

Erneut gibt es in Schleswig-Holstein geänderte Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. In den Kreisen Ostholstein, Dithmarschen, Steinburg, Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und Pinneberg sowie in Lübeck, Neumünster und Kiel dürfen Kunden von Montag an Einzelhandelsgeschäfte betreten, wenn sie ihre Kontaktdaten hinterlassen. In Flensburg und den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Plön ist der normal Einzelhandel geöffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2021 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Heute ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Es gibt aber auch einzelne Regenschauer, die stellenweise auch Graupel bringen. An der Ostsee bleibt es länger freundlich. Dabei ist es heute wieder etwas kühler, bei maximal 9 Grad in Büsum bis 12 Grad in Lübeck. Der Wind weht frisch und teils stark mit stürmischen Böen aus Nordwest. An der Nordsee sind vereinzelt auch Sturmböen möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2021 07:05

