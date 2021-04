Stand: 21.04.2021 06:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahnstrecke zwischen Süderlügum und Tondern nach Bahnunfall gesperrt

In Süderlügum (Kreis Nordfriesland) hat es am Dienstagabend einen schweren Bahnunfall gegeben. Auslöser war ein misslungenes Rangiermanöver einer Lok. Der 53-jährige Lokführer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bahnstrecke zwischen Süderlügum und Tondern in Dänemark bleibt voraussichtlich bis mindestens zum Mittag gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2021 06:00

Streik der Servicemitarbeiter am UKSH Lübeck und Kiel

Die Gewerkschaft der Servicemitarbeiter (GDS) hat Mitarbeiter des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel und Lübeck erneut zum Warnstreik aufgerufen. Der Arbeitskampf soll 48 Stunden dauern. Betroffen sind unter anderem die Krankenhaus-Bereiche Küche, Wäscherei, Reinigungsdienst, Technik, Verwaltung und der Hol- und Bringdienst. Die Gewerkschaft rechnet mit 800 Teilnehmern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2021 06:00

Fliegerhorst Jagel: Militärflugübung wegen Corona-Fällen abgesagt

Eine geplante deutsch-österreichische Militärflugübung auf dem Fliegerhorst in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte ein Sprecher der Luftwaffe auf Anfrage mit. Demnach wurden vier österreichische Soldaten auf dem Fliegerhorst positiv auf Corona getestet. Ursprünglich war die Übung für Donnerstag geplant. Österreichische Eurofighter und deutsche Tornados sollten dann gemeinsam Flugübungen über der Nordsee absolvieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2021 06:00

Günther erleichtert über Entscheidung für Laschet

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) begrüßt die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union. "Und natürlich freue ich mich darüber ausdrücklich, dass Armin Laschet Spitzenkandidat der Union für die Bundestagswahl im September wird", sagte Günther. Für seine Unterstützung habe den Ausschlag gegeben, dass Laschet für Europa "brenne", wie es "einfach ein deutscher Kanzler machen muss". Günther sprach zugleich CSU-Chef Markus Söder "großen Respekt" für dessen Entscheidung aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2021 06:00

Wetter: Sonne und Regen

Heute ist es phasenweise heiter und trocken. Von der Nordsee her ziehen aber dichte Wolkenfelder auf, die einzelne Schauer mitbringen. Im Nordwesten sind stürmische Böen möglich. Es wird auch wieder etwas kühler: Maximal 9 Grad in Niebüll bis 13 Grad in Geesthacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2021 06:00

