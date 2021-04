Stand: 19.04.2021 07:51 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tourismus-Modellregion in Schleswig-Holstein startet

In der Schleiregion und in Eckernförde können Hotels und Ferienhäuser von heute an wieder Gäste empfangen. In Eckernförde dürfen sogar die Innenbereiche von Restaurants wieder öffnen. Voraussetzung für einen Besuch ist neben dem Befolgen der gültigen Corona-Regeln wie Abstand und Kontaktdatenerfassung ein negativer Antigen-Test eines medizinischen Dienstleisters - wie es beispielsweise beim kostenlosen Bürgertest der Fall ist. Selbsttests sind nicht gestattet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 06:00

Corona: Unterricht an Schulen startet mit Testpflicht

Von dieser Woche an müssen sich alle Schüler und Lehrer zweimal pro Woche auf Corona testen lassen. Die Tests können auch zu Hause durchgeführt werden und werden nach eigenen Angaben vom Land gestellt. Ausgenommen von der Testpflicht sind neben Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auch Prüfungskandidaten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 06:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 73,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken: Am Sonntag lag sie bei 72,0 - nach 73,2 am Vortag, wie aus den aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Damit ist Schleswig-Holstein das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 100. Bei der Inzidenz überschritt weiterhin nur das Herzogtum Lauenburg mit 118,7 die kritische Marke von 100 (Samstag: 127,8) Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Schleswig-Flensburg (37,3) und Nordfriesland (38,6). Für das Land wurden 138 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 06:00

Bürger auf Fehmarn stimmen gegen Hotelneubau

Bei einem Bürgerentscheid haben 54 Prozent der Wahlberechtigten Fehmarner gegen ein neues Hotel am Meschendorfer Strand gestimmt. Auf dem Gelände der ehemaligen Erholungsstätte sollte ein Familienhotel mit mehr als 200 Betten entstehen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadtverwaltung bei knapp 40 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 06:00

Kappeln: Bürger lehnen Bücherei-Neubau ab

Die Bücherei in Kappeln bleibt an ihrem jetzigen Standort, das haben die Einwohner am Sonntag per Bürgerentscheid entschieden. Es ist das erste Mal, dass in Kappeln per Bürgerentscheid über ein Thema abgestimmt wurde. Zuvor war über einen Neubau Deekelsenplatz diskutiert worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 08:30

Kiel: Urteil nach Messerattacke erwartet

Am Kieler Landgericht wird heute Mittag das Urteil im Prozess um eine lebensbedrohliche Messerattacke erwartet. Der 22 Jahre alte Angeklagte soll nach einem Streit auf einem Fußweg nahe des Schützenparks in Kiel drei Mal auf einen 24-Jährigen eingestochen haben. Ein Stich verfehlte dessen Halsschlagader nur knapp. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 16:30

SG Flensburg-Handewitt bleibt oben

Die SG Flensburg-Handewitt besiegte gestern den Bergischen HC mit 29:22. Damit bleiben die Flensburger an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Der THW setzte sich gegen Balingen-Weilstetten mit 33:22 durch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.04.2021 06:00

