Stand: 17.04.2021 10:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

FDP und Grüne nominieren Kandidaten für Bundestagswahl

FDP und Grüne in Schleswig-Holstein bereiten sich auf die Bundestagswahl im September vor. Die Liberalen wollen heute ihre Liste zur Wahl im September aufstellen. Spitzenkandidat soll, wie bereits 2017, Wolfgang Kubicki, werden. Die Grünen in der Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg wollen heute ihren Direktkandidaten aufstellen. Einziger Bewerber ist bislang Parteichef Robert Habeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2021 06:00

Menschen demonstrieren gegen und für Corona-Maßnahmen in Kiel

Querdenker, linke Gruppen und Befürworter eines harten Lockdowns gehen heute in Kiel auf die Straße. An drei Orten sind heute Demonstrationen geplant: am Professor Peters Platz im Stadtteil Schreventeich, am Adolfplatz im Stadtteil Düsternbrook und in der Holtenauer Straße. Eine Veranstaltung am Rathausplatz wurde laut Polizei von den Veranstaltern für heute abgesagt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2021 08:00

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Aktuell liegt sie bei 73,5 (Datenstand: 16.4.) - nach 76,2 am Tag zuvor, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Insgesamt wurden für Schleswig-Holstein 277 neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2021 06:00

Vollsperrung auf A1 bis Montagfrüh

Für alle Autofahrer und Anwohner im Kreis Stormarn am Rand von Hamburg heißt es am Wochenende: starke Nerven und mehr Zeit einplanen. Denn wegen Brückenbauarbeiten wird die A1 zwischen Hamburg-Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost bis Montagfrüh für 55 Stunden gesperrt. Grund: Es soll eine Brücke in Billstedt abgerissen werden. Autofahrer werden ab dem Kreuz Hamburg-Ost über A 24 und die Hamburger Innenstadt zur nächsten Anschlussstelle geleitet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 08:30

Zukünftig höhere Strafen für zu schnelles Fahren und falsch Parken

Wer zu schnell fährt oder falsch parkt, wird künftig noch stärker zur Kasse gebeten. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich nach eigenen Angaben und einem monatelangen Streit auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Im kommenden September sollen die neuen Regeln im Bundesrat verabschiedet werden und dann im Herbst in Kraft treten. Schleswig Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) ist nach eigenen Angaben mit all dem einverstanden, findet es aber auch gut, dass geplante Verschärfungen bei den Fahrverboten vom Tisch sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2021 06:00

VfL Lübeck-Schwartau und HSV Hamburg spielen unentschieden

In der 2. Handball Bundesliga trennte sich der VfL Lübeck-Schwartau vom HSV Hamburg am Freitagabend mit 28:28. Die Lübecker hatten fünf Minuten vor Schluss noch mit vier Toren geführt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2021 06:00

Wetter: Heiter bis wolkig

Heute ist es teilweise wechselhaft: Den meisten Sonnenschein bekommt Nordfriesland ab, während vom Herzogtum Lauenburg bis nach Ostholstein vorübergehend einige Tropfen Regen herunterkommen können. Höchstwerte: 9 Grad auf Fehmarn bis 13 Grad in Bredstedt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.04.2021 06:00

Archiv 1 Min FDP-Listenkandidaten: Plätze hinter Kubicki umkämpft Spitzenkandidat für die Bundestagswahl wird Wolfgang Kubicki. Die Plätze zwei und drei auf der Liste sind umkämpft. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2021 | 10:00 Uhr