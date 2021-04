Stand: 16.04.2021 07:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 76,2

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Donnerstag (15.4.) 362 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 76,2. Die Kreise Herzogtum Lauenburg und Segeberg liegen weiter über der 100er-Marke. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 06:00

Mehr Plätze in Zügen nach Sylt

Die Deutsche Bahn bietet vom 7. Mai an mehr Platz in ihren Zügen von und nach Sylt an. Zwischen Hamburg und Westerland stehen dann täglich rund 4.000, zwischen Niebüll und Westerland rund 8.500 zusätzliche Sitzplätze pro Tag zur Verfügung. Das teilten die Bahn und das Wirtschaftsministerium mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 06:00

Günther drängt Söder zum Verzicht auf Kanzlerkandidatur

Im Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seinen bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) zum Rückzug aufgefordert. "Präsidium und Bundesvorstand der CDU mit allen Landesverbänden und Vereinigungen haben sich am vergangenen Montag eindeutig für Armin Laschet ausgesprochen", sagte Günther dem "Spiegel". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 06:00

Doris von Sayn-Wittgenstein bleibt Mitglied der AfD

Die frühere AfD-Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein hat erfolgreich gegen ihren Parteiausschluss geklagt. Das Landgericht Berlin gab am Donnerstag ihrer Klage gegen den AfD-Bundesvorstand statt. Die dem völkischen Flügel der AfD zugerechnete Sayn-Wittgenstein hatte mit dem Parteiausschluss auch ihr Amt als Landeschefin verloren. Das Bundessschiedsgericht hatte ihr ein parteischädigendes Verhalten vorgeworfen, weil sie einen als rechtsextrem eingestuften Verein unterstützt habe. Die Fraktion im Kieler Landtag hatte sie zuvor deshalb schon ausgeschlossen. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 17:00

Flensburgs Handballer zittern sich zum 29:28 in Essen

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben an der Tabellenspitze der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla zitterte sich am Donnerstag nach einem harten Kampf zu einem 29:28 (15:14) beim abstiegsbedrohten TuSEM Essen und hat weiter einen Punkt Vorsprung auf den Nordrivalen THW Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 06:00

THW Kiel siegt mit Mühe

Der THW Kiel ist dank des 33:30 (16:14) gegen den Bergischen HC am Donnerstag Zweiter der Handball Bundesliga. Für die Zebras stehen nun bis zum 9. Mai fünf Auswärtsspiele hintereinander auf dem Programm, es geht zur HBW Balingen-Weilstetten, nach Melsungen, Essen, Erlangen und Berlin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 06:00

Das Wetter: Trocken und sonnig

Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, ist es heute überwiegend freundlich mit längeren sonnigen Phasen, insbesondere von der Nordsee bis zur Kieler Bucht. Zur Elbe und nach Lauenburg hin ziehen auch Wolkenfelder durch. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad in Heiligenhafen und bei 12 Grad in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.04.2021 06:00

