Stand: 15.04.2021 08:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vollsperrungen des Rendsburger Kanaltunnels

Der Rendsburger Kanaltunnel wird heute und morgen jeweils von 21 bis 5 Uhr früh gesperrt. Heute wollen Experten laut Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) NOK mit Hilfe von Brandversuchen testen, ob die entsprechende Sicherheitstechnik funktioniert. Dafür komme eine PKW-Attrappe zum Einsatz, mit der sich Fahrzeugbrände simulieren lassen, so das WNA NOK. Morgen wird die Weströhre des Tunnels dann planmäßig gereinigt. Umleitungen für Autofahrer sind ausgeschildert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 08:00

Corona in SH: 407 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Mittwoch (14.4.) 407 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 77,5. Am Vortag lag der Wert bei 77,7. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.471 Todesfälle, zwei mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 06:00

Streit auf Fußweg endete mit Messerattacke - Plädoyers erwartet

Im Prozess um eine Messerattacke nach einem Streit auf einem Fußweg in Kiel werden heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. In dem Verfahren muss sich ein 22-Jähriger vor dem Kieler Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Angeklagte soll nach einem Streit mehrfach von hinten auf einen 24-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer leidet nach eigenen Angaben noch immer an den Folgen der lebensbedrohlichen Messerstiche vom 12. August 2020. Dabei wurde seine Halsschlagader nur knapp verfehlt. Das Schwurgericht will das Urteil am 19. April verkünden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 08:00

Corona: Schüler dürfen zu Hause testen

Schüler dürfen ab kommender Woche Coronatests auch zu Hause machen. Als Nachweis gilt laut Ministerin Karin Prien (CDU) eine Selbstauskunft durch den Erziehungsberechtigten oder den volljährigen Schüler. Nach den Osterferien müssen sich Schüler, Lehrer und alle weiteren Angestellten an Schulen zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen. Laut der Bildungsministerin stellt das Land dafür Schnelltests zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 06:00

Strengere Corona-Regeln in Kreisen Ostholstein und Dithmarschen

Die Landesregierung hat darüber entschieden, welche Corona-Regeln ab kommender Woche in den einzelnen Kreisen gelten. Strenger werden sie nur in Ostholstein und Dithmarschen - hier muss beispielsweise der Einzelhandel ab Montag Click&Meet anbieten. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde lassen es die aktuellen Werte zu, dass ab Montag wieder ohne Termin eingekauft werden kann. In den Kreisen Segeberg und Herzogtum Lauenburg gilt weiterhin die Notbremse. Ob sie auch in Neumünster weiter bestehen bleibt, will das Land heute entscheiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 06:00

Büsum & Ostholstein: Tourismus-Modellregionen verschieben Start

Weil die Inzidenz im Kreis Dithmarschen steigt, wird der Beginn der Tourismus-Modellregion Büsum um rund einen Monat verschoben. Laut Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) kann das Modellprojekt hier frühestens am 10. Mai beginnen. In der Lübecker Bucht geht es statt kommendem Montag eine Woche später los. Auch hier wurde auf die steigende Zahl an Neuinfektionen verwiesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 06:00

Das Wetter: Kühl und sonnig

An den Küsten scheint heute oft die Sonne. Im Binnenland gibt es Quellwolken und es können Schauer herunterkommen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf +3 bis -2 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2021 06:00

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.04.2021 | 06:00 Uhr