Stand: 12.04.2021 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 71,1

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (11.4.) 149 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken auf 71,1. Am Vortag lag sie bei 71,8. Der Kreis Herzogtum Lauenburg und die Stadt Neumünster liegen über der 100er-Inzidenz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2021 06:30

Aktualisierte Corona-Verordnung tritt in Kraft

In einigen Regionen gelten neue Corona-Vorschriften. Betroffen sind zum Beispiel Neumünster sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Pinneberg. In den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Pinneberg, die in der vergangenen Woche über der 50er Grenze lagen, gilt von heute an "Click and Meet". In der Stadt Neumünster lag der Inzidenzwert zuletzt konstant über 100. Deshalb darf man sich dort im Privaten nur noch mit einer Person treffen, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammt. Die Außengastronomie bleibt geschlossen, Kitas bieten nur noch eine Notbetreuung an. Außerdem darf in Neumünster nur noch eine Person pro Haushalt im Supermarkt einkaufen gehen. Im Einzelhandel heißt es "Click and Collect". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2021 06:00

Buchholz gegen Corona-Testpflicht für Unternehmen

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ist gegen eine Corona-Testpflicht für Unternehmen. Diese Pflicht hatte Bundesarbeitsminister Heil gestern gefordert. Buchholz sagte, ein Punkt, der dagegen spreche, sei die nicht ausreichende Verfügbarkeit der Tests, so Buchholz. Bevor man eine Testpflicht beschließe, müsse man sicherstellen, dass man an die Tests auch kommen kann. Viele Unternehmen bemühten sich zwar, entsprechende Kapazitäten zu schaffen. Das sei aber nicht einfach, da im Moment nicht genügend zur Verfügung stünden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2021 06:00

Außengastronomie im Land öffnet wieder

Nach einer Corona-Zwangs-Pause von über fünf Monaten darf ab heute die Außengastronomie in Schleswig-Holstein wieder öffnen. Möglich ist die Bewirtung laut Landesverordnung überall dort, wo die Zahl der Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner stabil unter 100 liegt. Wer draußen etwas essen oder trinken möchte, muss sich an strenge Corona-Regeln halten. Im Vorfeld hatte sich darüber eine verhalte Stimmung in der Branche gezeigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2021 05:30

Wetter: Ein Mix aus Sonne mit Regen- oder Graupelschauer

Neben wolkigen gibt es auch freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Dazu gibt es im Tagesverlauf von der Nordsee her einzelne Regen- oder Graupelschauer. Vereinzelt sind kurze Gewitter möglich. Am meisten Sonne direkt an der Nordsee. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Husum bis 9 Grad in Bad Segeberg. Der Wind weht mäßig, an der See frischer - aus West bis Nordwest. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 6 Grad in Heide und 7 Grad in Timmendorfer Strand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.04.2021 06:05

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2021 | 08:00 Uhr