Teil-Quarantäne nach Corona-Fall Gelios: Kiel - Regensburg abgesagt

Das Heimspiel von Holstein Kiel gegen Jahn Regensburg heute Nachmittag findet nicht statt. Grund: Das Gesundheitsamt hat für insgesamt 14 Spieler erneut Quarantäne angeordnet, nachdem bei Holstein-Torwart Ioannis Gelios am Donnerstag eine Corona-Infektion festgestellt worden war. Weil deswegen nicht genug Spieler da sind, wurde das Spiel nun abgesagt.

Corona SH: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 65,8

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (9.4.) 359 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen -auf 65,8. Am Vortag lag er bei 64,5. Der Kreis Herzogtum Lauenburg und die Stadt Neumünster liegen über der 100er-Inzidenz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2021 10:00

Eine Milliarde mehr für A 20

Der Neubau der Autobahn 20 wird teurer, als bisher geplant. Die Bundesregierung geht von rund einer Milliarde Euro mehr aus, als bisher genehmigt. Das berichtet die Nordwest-Zeitung und beruft sich auf eine Kleine Anfrage der Linken. Demnach liegen die Kosten nun bei knapp 5,2 Milliarden Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2021 10:00

Corona: Vier Regionen als Tourismus-Modellprojekte ausgewählt

Der Kreis Nordfriesland mit seiner Ferieninsel Sylt, der Dithmarscher Urlaubsort Büsum, die Schleiregion samt Eckernförde sowie die innere Lübecker Bucht sind Tourismus-Modellregionen in Schleswig-Holstein. Die vier ausgewählten Regionen werden unter wissenschaftlicher Beobachtung vorsichtige Öffnungsschritte wagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2021 10:00

Das Wetter: Sonne, Wolken, Regen

Heute Nachmittag ist es teils freundlich mit längerem Sonnenschein, von der Elbe her kommen aber dichtere Wolken, am Abend regnet es örtlich. Die Temperaturen erreichen maximal 7 bis 10 Grad. In der Nacht regnet es vielerorts, der Regen vermischt sich zum Teil auch mit Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 1 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.04.2021 10:00

