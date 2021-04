Stand: 09.04.2021 06:10 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag nach den Berechnungen der Landesmeldestelle leicht auf 64,5 gestiegen. Einen Tag zuvor lag sie bei 63,3. Zwei Kreise in Schleswig-Holstein überschritten die kritische Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Herzogtum Lauenburg (109,1) und Neumünster (103,5). Den niedrigsten Wert hat Schleswig-Flensburg mit 20,4. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen betrug 394. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2021 06:00

Günther gegen schnelle Bund-Länder-Gespräche

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich gegen schnelle Beratungen von Bund und Ländern zum Umgang mit der Corona-Pandemie ausgesprochen. In den ARD Tagesthemen sagte er, mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz und den getroffenen Beschlüssen gebe es bereits einen Rahmen, der es ermögliche, die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Einen bundesweiten harten Lockdown lehnte er ab. Mit Blick auf das geplante Bund-Länder-Treffen am Montag sagte Günther, er brauche keine neuen Besprechungen, stehe aber für Absprachen zur Verfügung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2021 06:00

Abitur findet in SH weiter statt

Schleswig-Holsteins Schüler können auch in diesem Jahr ihr Abi machen. Die noch ausbleibenden Prüfungen sollen trotz Corona wie geplant stattfinden. Darauf hat sich die Kultusminister-Konferenz geeinigt. Insgesamt legten sich die Kultusminister grundsätzlich auf einen Öffnungskurs fest. Gleichzeitig verzichteten die Länder auf einheitliche Schritte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2021 06:00

Zahl der Jäger und Jägerinnen steigt in SH

Mehr als 500 Schleswig-Holsteiner haben im vergangenen Jahr die Jagdschein-Prüfung abgelegt. Damit gibt es laut Landesjagdverband inzwischen mehr als 20.000 Jäger. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das so viele wie in keinem anderen Bundesland. Auch die Zahl der Jägerinnen nimmt zu. Der Frauenanteil liegt demnach inzwischen bei 14 Prozent, Tendenz steigend. Vor zehn Jahren waren es noch neun Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 07:00

Garg will sich nicht um Sputnik V bemühen

Schleswig-Holstein will sich anders als Bayern und Mecklenburg-Vorpommern nicht um ein eigenes Kontingent des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V bemühen. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sprach von "skurrilen Vorschlägen" und verwies auf die Zuständigkeit des Bundes. Es gebe in Deutschland eine klare Aufgabenverteilung: Ausschließlich der Bund organisiere die Impfstoffbeschaffung und die Länder seien dafür verantwortlich, dass der Impfstoff in die Oberarme der Menschen komme, so Garg. Grundsätzlich begrüße er eine Aufnahme von Verhandlungen mit Russland. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2021 06:00

Holstenköste fällt aus

Auch in diesem Sommer wird es in Neumünster keine Holstenköste geben. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Lage in der Corona-Pandemie sei zu dynamisch, um eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen, so Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU). Die Holstenköste gilt als eines der größten Stadtfeste Schleswig-Holsteins. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.04.2021 05:30

Wetter: Weiter kalt mit Mix aus Sonne, Wolken und Regen

So richtig kommt der Frühling nicht aus den Startlöchern: In Schleswig-Holstein ist es auch heute wieder kalt und zeitweise regnerisch. Am Vormittag fallen vom grauen Himmel häufig Tropfen, am Nachmittag ist es dann heiter bis wolkig. Die Temperaturen steigen auf sechs Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg) und auf sieben Grad in Drelsdorf (Kreis Nordfriesland) und Timmaspe (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

