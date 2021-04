Stand: 08.04.2021 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther: Außengastronomie in SH darf ab Montag öffnen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Mittwochnachmittag angekündigt, dass vom kommenden Montag an die Außengastronomie nach fast einem halben Jahr wieder öffnen darf. Voraussetzung ist, dass die Inzidenz in den Kreisen und kreisfreien Städten stabil unter 100 liegt. Im Kreis Segeberg wird die Öffnung der Außengastronomie laut Günther vorerst nicht möglich sein. Für den Kreis Pinneberg und die Stadt Neumünster müsse die Entwicklung noch bis Freitag weiter beobachtet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2021 06:00

Dehoga reagiert erfreut auf Öffnung der Außengastronomie

Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Schleswig-Holstein, Axel Strehl, reagierte erleichtert auf die Ankündigung der Landesregierung: "Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es muss natürlich weitergehen. Der nächste Schritt muss sein - sobald es möglich ist -, dass wir auch die Innengastronomie und unsere Hotels öffnen können." Nach Ansicht von Strehl können die Restaurants und Cafés ab Montag problemlos starten, denn die Hygienekonzepte sind fertig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2021 06:00

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz kaum verändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch nach den Berechnungen der Landesmeldestelle leicht auf 63,3 gestiegen. Einen Tag zuvor lag sie bei 62,3. Ein Kreis in Schleswig-Holstein überschritt noch die kritische Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Segeberg mit 114,0. Den niedrigsten Wert hat Plön mit 21,8. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen betrug 428. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2021 06:00

THW Kiel im Viertelfinale der Champions-League

In der Handball-Champions-League hat der THW Kiel am Abend mit 33:28 gegen Pick Szeged aus Ungarn gewonnen und steht im Viertelfinale. Neben dem Torwart Niklas Landin stach Rückraumspieler Sander Sagosen heraus. Der norwegische Ausnahme-Handballer erzielte neun Tore. Der nächste Gegner im Viertelfinale der "Königsklasse" ist Paris Saint-Germain oder Celje Pivovarna. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2021 06:00

Sylt-Zug wegen Corona-Fall geräumt

Auf der Hinfahrt eines Zuges von Hamburg nach Westerland auf Sylt war nach Angaben der Bahn ein Corona-Fall bekannt geworden. Die Bahn wurde geräumt und fuhr daraufhin leer nach Husum, um dort desinfiziert zu werden. Nach Angaben eines Bahnsprechers kommen solche Fälle immer mal wieder vor in Deutschland. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2021 05:30

Feuer in Betrieb in Lübeck

Im Lübecker Stadtteil Karlshof waren am späten Abend bei einem Feuer 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Laut Einsatzleiter brannte eine Filteranlage in einem Betrieb für Nahrungsmittel im Glashüttenweg. Der Einsatz dauerte etwas mehr als zwei Stunden. Verletzt wurde niemand - die Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig selbst verlassen.

Wetter: Erst Sonne, dann Wolken

Am Vormittag ist es heiter bis sonnig, am Nachmittag meist dicht bewölkt. In der Nacht fällt immer mal wieder Regen. Die Temperaturen steigen auf sechs Grad in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und acht Grad in Pinneberg.

