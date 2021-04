Stand: 07.04.2021 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 62,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag nach Ostern nach den Berechnungen der Landesmeldestelle leicht auf 62,3 gesunken. Am Ostermontag lag sie noch bei 66,5. Ein Kreis in Schleswig-Holstein überschritt noch die kritische Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Segeberg mit 123,0. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen betrug 237 (Montag 171). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 08:00

HVV: Kein Nachtbetrieb bis zum 18. April

Busse und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) werden ab Donnerstag ihre Nachtfahrten vorerst bis zum 18. April weitestgehend einstellen. Hintergrund ist die Ausgangsbeschränkung, mit der der rot-grüne Senat die Corona-Infektionsdynamik in der Stadt abbremsen will, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Dienstag mitteilte. Betroffen seien sowohl Fahrten auf Hamburger Gebiet als auch ins Umland. Menschen, die aus beruflichen oder anderen zwingenden Gründen während der Nacht auf ein öffentliches Verkehrsangebot angewiesen seien, können vergünstigt Taxis buchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 08:00

Erste Lieferungen in Praxen eingetroffen: Ab heute wird geimpft

Die ersten Impfdosen sind gestern an Hausärzte in Schleswig-Holstein ausgeliefert worden. Viele Praxen kündigten NDR Schleswig-Holstein an, heute mit dem Impfen beginnen zu wollen. Seit Dienstag dürfen auch Hausärzte gegen Covid-19 impfen. Die Terminvergabe ist nicht genau geregelt. Es steht nur fest, dass die Ärzte ihre Patienten selbst ansprechen sollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 08:00

Neue Bundeswehr-Ausbildung startet

Auch in Schleswig-Holstein ist heute die neue Bundeswehr-Ausbildung "Dein Jahr für Deutschland" gestartet. Am Standort Husum in Nordfriesland fingen 14 junge Menschen mit dem sogenannten "Wehrdienst im Heimatschutz" an. Nach Angaben des Landeskommandos Schleswig-Holstein ist eine Ausbildung von pro Jahr 100 Freiwilligen im Land realistisch. Insgesamt dauert die soldatische Ausbildung sieben Monate. Dann geht es für neun Monate in die Truppe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 08:00

Holstein Kiel verliert beim 1. FC Heidenheim

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat auch sein zweites Spiel nach der knapp vierwöchigen Corona-Zwangspause verloren. Der Aufstiegskandidat unterlag beim 1. FC Heidenheim mit 0:1, damit beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz drei wieder vier Punkte. Allerdings hat der Pokal-Halbfinalist noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 06:00

Bauarbeiten auf A21

Weil gebaut wird, wird die A21 zwischen Schackendorf und Leezen (beides Kreis Segeberg) einspurig. Zwei Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen sind bereits gesperrt. Donnerstag beginnen die Arbeiten. Auf vier Kilometern gibt es neuen Asphalt, auf weiteren 4,5 Kilometer werden auch noch die Entwässerung, die Kabelleitungen und Leitplanken neu gemacht. Das dauert laut Plan bis zum Dezember 2021. Kosten: etwa 14,5 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 06:00

Wetter

Heute Wechsel aus Sonnenschein, dicken Quellwolken und Schauern, anfangs sowie bei stärkeren Intensitäten teils als Graupel oder mit Schnee vermischt. Nach Norden und zur Ostsee hin auch längere sonnige und trockene Abschnitte. Höchstwerte 6 Grad in Husum bis 8 Grad in Ahrensburg. Mäßiger bis frischer, an der Nordsee starker Wind aus vorwiegend Nordwest mit stürmischen Böen, bei Schauern und an der Nordseeküste Sturmböen möglich. (Hier geht es zum Wetterbericht) | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.04.2021 06:00

