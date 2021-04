Stand: 06.04.2021 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Kreis Segeberg auch nach Ostern über 100er-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holsteinist am Ostermontag leicht auf 66,5 gesunken. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 69,6 gelegen. Die Corona-Zahlen über Ostern sind mit Vorsicht zu interpretieren. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden. Ein Kreis in Schleswig-Holstein überschritt noch die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Segeberg (125,2). Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen betrug 171 (Sonntag: 162). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2021 06:00

A7: Ersthelfer stirbt bei schwerem Unfall

Ein 64 Jahre alter Ersthelfer ist bei einem Unfall auf der A7 bei Norderstedt ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Mann gestern Höhe Raststätte Holmmoor auf der Autobahn angehalten, um bei einem Unfall zu helfen. Ein 18-Jähriger war mit seinem Wagen bei schlechtem Wetter in die Mittelleitplanke gefahren. Der Wagen einer 26 Jahre alten Frau kam ebenfalls ins Schleudern, nach rechts von der Autobahn ab und erfasste dort den 64-Jährigen. Er starb noch an der Unfallstelle. Vier Menschen, unter ihnen ein Säugling, kamen verletzt ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2021 06:00

Impfstart in den Hausarztpraxen: Ärzte sprechen Patienten an

Ab heute dürfen auch Hausärzte in SH gegen Covid-19 impfen. Die Terminvergabe ist nicht genau geregelt. Es steht nur fest, dass die Ärzte ihre Patienten selbst ansprechen sollen und nicht andersherum. In der ersten Phase wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums relativ wenig Impfstoff zur Verfügung stehen. Deshalb sollen die Ärzte zunächst besonders gefährdete Patienten direkt ansprechen und in ihre Praxen einbestellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2021 06:00

Ostern: Corona-Auflagen werden weitgehend befolgt

Das kühle Osterwetter hat für weniger Einsätze gesorgt als befürchtet, heißt es von der Landespolizei. Es gab keine Probleme mit Tagestouristen, die vielen, kleinen Osterfeuer im Land liefen ohne besondere Vorkommnisse ab. Es habe am Wochenende nur vereinzelt Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen gegeben. In Neumünster zum Beispiel in der Nacht auf Sonnabend. Da mussten die Beamten eine private Haus-Party in Neumünster auflösen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2021 06:00

Lübeck: Wakenitzbrücke nur einspurig befahrbar

Behinderungen für Autofahrer an der Lübecker Wakenitzbrücke: Die Sanierung ist dort zwar abgeschlossen, aber ab heute geht es an die Restarbeiten. Unter anderem fehlt teilweise noch die Fahrbahnmarkierung. Laut Stadt rollt der Verkehr deswegen bis Freitag jeweils einspurig über die nördliche Brückenhälfte. Außerdem ist die Auffahrt von der Ratzeburger Allee gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2021 06:00

Wetter

Heute unbeständig mit einem Wechsel aus freundlichen und stark bewölkten, zur Ostsee hin mitunter auch längeren heiteren Phasen. Dabei immer mal wieder Schauer, vor allem bei stärkeren Intensitäten mit Schnee oder Graupel, örtlich Gewitter. Höchstwerte 4 Grad in Büsum bis 6 Grad in Glücksburg. Zeitweise frischer, an der Nordsee starker West- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen, bei stärkeren Schauern und auf den Nordfriesischen Inseln auch einzelnen Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2021 06:00

