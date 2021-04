Stand: 05.04.2021 10:29 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 67,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag am Ostersonntag bei 67,6. Das meldet das Gesundheitsministerium in Kie. Die Kreise und kreisfreien Städte im Land meldeten 162 neue bestätigte Corona-Fälle. Der Kreis Segeberg liegt mit einen Sieben-Tage-Inzidenz von 132,8 weiter über der Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Kreis Pinneberg liegt mit 99,0 leicht unter dem Wert von 100. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden - dementsprechend sind die Corona-Zahlen über Ostern mit Vorsicht zu interpretieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2021 11:00

Intensivstationen in Schleswig-Holstein noch nicht überlastet

Laut Krankenhausgesellschaft gibt es insgesamt 780 Intensivbetten in Schleswig-Holstein, die für Corona-Behandlungen genutzt werden können. Davon seien 20 Prozent noch frei. Außerdem gäbe es noch etwa 430 Reservebetten, die im Ernstfall mobilisiert werden könnten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2021 10:00

Spargelsaison beginnt

In den kommenden Tagen soll die Spargel-Erntesaison in Schleswig-Holstein beginnen. Wann genau und wo es losgeht, kann sich für knapp 50 Spargelhöfe regional unterscheiden. Nur vereinzelt konnten Höfe die ersten Stangen schon zu Ostern anbieten. Weil die Temperaturen nicht ganz ausgereicht hatten, verzögerte sich der Erntebeginn ein bisschen. Durch die Corona-Pandemie sind leicht steigende Preise zu erwarten: Das Kilo Spargel wird für etwa 16 bis 18 Euro auf den Tisch kommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2021 11:00

Sylt: Seenotretter werden zu Geburtshelfern

Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers "Pidder Lüng" wollte am frühen Ostersonntag eine hochschwangere Sylterin (Kreis Nordfriesland) für die Entbindung ans Festland bringen - doch noch an Bord kam das Kind. Eine Hebamme war zur Stelle. Mutter und Kind sind wohlauf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2021 08:00

Wetter: Regen, Schnee und Graupel

Es gibt Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer, teils auch Gewitter, dazwischen sonnigen Abschnitten. Sehr kühl bei maximal 4 Grad in Meldorf bis 6 Grad in Neustadt in Holstein. Der Wind weht frisch bis stark, an den Küsten auch stürmisch aus Nordwest. An der See und bei Gewittern sind schwere Sturmböen möglich. Abendtemperatur um 18 Uhr: 3 Grad in Süderlügum bis 1 Grad in Bad Segeberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2021 10:05

