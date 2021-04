Stand: 04.04.2021 10:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 67,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein am Karsamstag liegt bei 67,5. Das meldet das Gesundheitsministerium in Kiel, das sich auf die aktuellen Daten vom Sonnabend bezieht. Vor einer Woche hatte der Wert bei 66,6 gelegen, am Karfreitag bei 72,5. Weiterhin überschreiten zwei Kreise in Schleswig-Holstein die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Segeberg (132,0) und Pinneberg (101,2). Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 169 (Vortag: 340). Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden - dementsprechend sind die Corona-Zahlen über Ostern mit Vorsicht zu interpretieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2021 08:00

THW holt mühsam erkämpften Sieg gegen Stuttgart

Sieg für den THW Kiel in der Handball Bundesliga: Am Abend hat sich der deutsche Rekordmeister zu Hause mit 33:28 gegen den TVB Stuttgart durchgesetzt. Mit dem Sieg springen die Kieler vorerst an die Tabellenspitze. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2021 08:00

Touristenansturm zu Ostern bleibt aus

In manchen Orten in Schleswig-Holstein waren am Sonnabend viele Menschen unterwegs und genossen das Wetter. Entgegen aller Erwartungen ist die große Reisewelle aber ausgeblieben. Die Autobahnpolizei Scharbeutz sprach von einem "ganz normalen Verkehrsfluss an einem Sonnabend", ohne Staus oder größere Verkehrsbehinderungen. Laut einer Sprecherin gab es keine nennenswerten Verstöße gegen die Corona-Regeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.04.2021 08:00

Wetter: Bewölkt, später freundlicher

Heute gibt es überwiegend dichte hochnebelartige Wolken, nur gelegentlich kommt etwas Sonne durch - und stellenweise fallen Tropfen oder etwas Nieselregen. Ab dem späteren Nachmittag aber wird es von der Nordsee her freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 10 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg).

