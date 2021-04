Stand: 03.04.2021 12:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Jugendlicher nach Streit in Flensburg tot

Eine gewalttätige Auseinandersetzung ereignete sich gestern Abend gegen 18.15 Uhr auf einer Aussichtsplattform in der Straße Am Schloßwall im Flensburger Stadtteil Duborg. Worum es ging, ist nicht bekannt. Ein 16-Jähriger wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Täter und weitere junge Männer ergriffen die Flucht, während sich Zeugen um das Opfer kümmerten. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und konnte noch in der Nacht einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2021 12:00

Corona in SH: Zwei Kreise liegen weiter über 100er-Inzidenz

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (2.4.) 340 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Kreise Segeberg und Pinneberg überschreiten weiterhin die 100er-Inzidenz. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken - auf 72,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, erhöhte sich auf 50.685. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2021 06:30

Menschen demonstrieren für Frieden

Mit einer Menschenkette in der Holstenstraße im Anschluss an den Ostermarsch demonstriert das Kieler Friedensforum heute für Frieden in der Welt. Die Organisatoren, zu denen auch Gewerkschaften und Umweltschutzorganisationen gehören, fordern unter anderem die militärische Abrüstung, die weltweite Einhaltung des Völkerrechts, ein Stop von Rüstungsexporten und ein Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Deutschlandweit demonstrieren heute Menschen bei den Ostermärschen für Frieden in der Welt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2021 10:00

Holstein Kiel: Raus aus der Quarantäne, rein ins Spitzenspiel

Seit fast einem Monat hat Holstein Kiel kein Zweitliga-Spiel mehr bestritten. Aber nun geht es weiter: Mit dem Topspiel bei Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum startet ein verrückter Termin-Marathon der KSV mit sieben Spielen binnen 22 Tagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2021 07:00

Zwei Menschen nach Brand in Lübeck verletzt

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hafenstraße in Lübeck sind heute Morgen zwei Menschen verletzt worden. Die zwei Bewohner zogen sich nach Angaben der Feuerwehr Brand- und Schnittverletzungen zu. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Einsatzkräfte hatten die Flammen schnell im Griff - die Schäden sind gering. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2021 10:00

Geringer Tagestourismus in SH

Der befürchtete Besucherandrang in Urlaubsorten in Schleswig-Holstein ist am Freitag ausgeblieben. Die Polizei meldete weniger Verkehr auf den Straßen im Land und sieht einen Grund für den geringen Tagestourismus im eher durchschnittlichen Wetter. Auch die Deutsche Bahn zählt weniger Fahrgäste als sonst und meldet keine Wartezeiten am Sylt-Shuttle. In Schleswig-Holstein dürfen Tagestouristen einreisen und Eigentümer von Ferienhäusern können diese unentgeltlich ihren Verwandten oder Freunden überlassen. In Hotels jedoch dürfen Gäste nur aus beruflichen oder medizinischen Gründen übernachten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2021 15:00

Nordbahn: 32 Züge fallen bis Ostersonntag aus

Bei der Nordbahn fallen zwischen Karfreitag bis einschließlich Sonntag zwischen Neumünster und Bad Oldesloe 32 Züge aus. Stattdessen sind dort Busse unterwegs. Hintergrund sind Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Außerdem fährt die RB 61 der Nordbahn von Itzehoe nach Hamburg-Altona statt zum Hauptbahnhof. Auch bei der Deutschen Bahn gibt es in Hamburg teilweise Änderungen. Die S-Bahn fährt von Dienstag an bis zum 18. April nicht zwischen Pinneberg und Elbgaustraße, stattdessen werden Busse eingesetzt. Außerdem können Fahrgäste ab Pinneberg auf Regionalbahnen umsteigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2021 10:00

Wetter: Meist sonnig und trocken

Heute ist es oft sonnig. Im Verlauf zeigen sich mitunter lockere Wolkenfelder oder Quellwolken und es bleibt trocken. Höchstwerte: 8 Grad auf Fehmarn bis 12 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.04.2021 10:00

