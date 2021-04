Stand: 01.04.2021 07:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schärfere Corona-Regeln für zwei Kreise und Flensburg

In den Kreisen Pinneberg und Segeberg sowie in der Stadt Flensburg gelten ab heute wegen hoher Infektionszahlen strengere Corona-Regeln. Haushalte dürfen sich nur noch mit einer weiteren Person treffen. Dies gilt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum. Kitas sollen nur noch eine Notbetreuung anbieten. In Kiel und Lübeck ist ab kommenden Montag nur noch Click & Meet möglich. Das gilt auch für die Kreise Steinburg, Neumünster, Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Der Einzelhandel in Regionen mit geringerer Inzidenz bleibt geöffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 06:00

Corona in SH: Vier Orte über 100er-Inzidenz

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Mittwoch (31.3.) 406 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen - auf 74,5. Die Kreise Segeberg und Pinneberg, Herzogtum Lauenburg sowie die Stadt Flensburg liegen über der 100er-Inzidenz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 06:00

Inseln befürchten Besucheransturm über Ostern

Auch wenn der Ostertourismus in diesem Jahr weitgehend ausfällt - die nordfriesischen Inseln machen sich Sorgen, dass zu viele Menschen kommen. Denn Zweitwohnungsbesitzer dürfen anreisen, oder auch ihre Wohnung auch Familie oder Freunden überlassen. Dazu kommen Tagestouristen. Die Verwantwortlichen befürchten steigende Corona-Zahlen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 06:00

THW siegt in Ungarn bei Pick Szeged

In der Handball Championsleague hat Titelverteidiger THW Kiel den ersten Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Die Kieler gewannen das Achtelfinal-Hinspiel in Ungarn bei Pick Szeged mit 33:28. Das Rückspiel ist für kommenden Mittwoch angesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 06:00

Steinburg: Kreistag leitet Abberufung von Landrat Wendt ein

Der Steinburger Kreistag hat Mittwochabend die Abberufung von Landrat Torsten Wendt (parteilos) offiziell eingeleitet. 47 von 52 anwesenden Kreistagsabgeordneten stimmten für den Antrag, den bis auf die Linken alle Fraktionen gemeinsam gestellt hatten. Gibt es auch bei der nächsten Kreistagssitzung Ende April eine Zwei-Drittel-Mehrheit für den Antrag, ist der parteilose Wendt nicht mehr Landrat des Kreises Steinburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 08:00

Corona in SH: Land führt Testpflicht an Schulen ein

Bisher waren Corona-Tests an Schleswig-Holsteins Schulen freiwillig - nach den Osterferien ändert sich das. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) kündigte an, dass künftig alle, die in Schulen in Präsenz vor Ort sind, verpflichtet getestet werden. Nach den Osterferien werden nach Angaben von Prien an den Schulen zwei Selbsttests pro Woche angeboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 06:00

Das Wetter: Sonne und Wolken

Heute scheint die Sonne, aber auch dicke Wolken ziehen durch. Örtlich regnet es. Zur Nordsee und Unterelbe hin ist es zeitweise heiter. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 bis 12 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es locker oder gering bewölkt und mitunter klar und trocken. Vereinzelt ist Nebel möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 0 Grad, Bodenfrost ist möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2021 06:00

