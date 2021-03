Stand: 30.03.2021 06:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter leicht steigend

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter leicht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Montag bei 69,6 (Sonntag: 68,5), wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Am Montag vor einer Woche lag der Wert bei 60,2. In zwei Kreisen lag die Inzidenz über 100: Segeberg (115,8), Pinneberg (114,2), ebenso in Flensburg (100,9). Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Montag bei 188 (Sonntag: 151). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2021 06:00

Notbremse: Neue Corona-Regeln für zwei Kreise und Flensburg

Für die Kreise Segeberg und Pinneberg und die Stadt Flensburg gelten ab dem 1. April neue Corona-Regeln. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz verkündet. In den genannten Regionen darf sich dann nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen. Kitas gehen in die Notbetreuung. Günther appellierte an die Schleswig-Holsteiner, auf private Treffen in geschlossenen Räumen zu verzichten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2021 06:00

Prozess um Mord an Ex-Freundin: Erklärung des Angeklagten erwartet

Mit einer Erklärung des Angeklagten wird vor dem Landgericht Lübeck der Mordprozess gegen einen 29 Jahre alten Mann fortgesetzt. Er soll im September 2020 in Lübeck seine ehemalige Lebensgefährtin mit 28 Messerstichen tödlich verletzt haben. Die 27 Jahre alte Mutter einer neunjährigen Tochter starb noch am Tatort. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2021 08:00

Kiel: Geständnis im Prozess gegen falschen Polizisten angekündigt

Im Prozess um organisierten Bandenbetrug durch falsche Polizisten will ein 28-Jähriger vor dem Kieler Landgericht umfassend gestehen. Dem Mann werden 15 Fälle gewerbsmäßigen Bandenbetrugs vorgeworfen, in einem der Fälle blieb es beim Versuch. Die Bande soll Senioren um mehrere Hunderttausend Euro gebracht haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2021 08:00

Eiderstedt: Tausche Ackerland gegen Naturschutzgebiet

Bedrohte Vogelarten wie Austernfischer, Kibitze und Uferschnepfen sollen auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) nach und nach mehr eigene Schutzgebiete bekommen. Durch dichte Besiedelung und Landwirtschaft gibt es immer weniger dieser Vögel. Die Stiftung Eiderstedter Natur und Landwirte arbeiten deshalb und tauschen Land. Das Motto: Ackerland gegen Naturschutzgebiet und andersrum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2021 19:30

Wieder mehr Besucher in Heimen möglich

Angehörige von Pflegeheimbewohnern haben Chancen auf einen Besuch über Ostern. Die Landesregierung hat die Begrenzung auf maximal zwei festgelegte Angehörige aufgehoben, denn Bewohner und Pflegekräfte sind inzwischen weitgehend geimpft. Auch Gruppenaktivitäten für die Bewohner sind wieder möglich. Angehörige dürfen sie auch mit zu sich nach Hause nehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2021 06:00

Wetter

Heute zunächst stellenweise hochnebelartige Bewölkung, doch rasch auflösend. Tagsüber von Süden her oft sonnig, nur wenige, lockere Wolken und trocken. Dazu maximal 10 Grad auf den Nordfriesischen Inseln, 16 Grad in Rendsburg bis 20 Grad in Mölln. Schwacher bis mäßiger, vorübergehend leicht böiger West- bis Südwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2021 | 07:00 Uhr