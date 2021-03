Stand: 29.03.2021 08:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Abgeordnete befragen Sonderbeauftragten Buß zur Rockeraffäre

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss rund um die sogenannte Rockeraffäre beschäftigt sich unter anderem damit, ob Akten eines Ermittlungsverfahrens gegen Rocker manipuliert und zurückgehalten wurden. Auch Mobbingvorwürfe sollen aufgeklärt werden. Heute sagt der ehemalige Innenminister Klaus Buß (SPD) aus. Dieser hatte einen Bericht zur Rockeraffäre verfasst. Doch dieser Bericht ist möglicherweise nicht rechtens zu Stande gekommen. Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte Buß nach Bekanntwerden der Vorwürfe als Sonderbeauftragten der Landesregierung eingesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2021 08:00

Corona in SH: Zwei Kreise mit Inzidenz über 100

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (28.3.) 151 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Aktuell liegen zwei Kreise im Land über der 100er-Inzidenz-Grenze, was dort für verschärfte Corona-Maßnahmen sorgen könnte. Die Landesregierung hatte die sogenannte Corona-Notbremse am Sonnabend konkretisiert. Im Kreis Segeberg liegt der Inzidenzwert nach Berechnung der Landesmeldestelle am höchsten - bei 113,6. Im Kreis Pinneberg liegt der Wert bei 110,1. Flensburg liegt mit einem Inzidenz-Wert von 97,6 seit Tagen zum ersten Mal wieder unter der 100er-Inzidenz-Grenze. Die Stadt will heute mit dem Land besprechen, ob die Corona-Regeln in Flensburg möglicherweise verschärft werden. Landesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 68,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2021 06:00

Neue Corona-Verordnung: Wieder mehr Besucher in Heimen möglich

Seit heute gilt die aktualisierte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Die bisherigen Maßnahmen werden weitgehend fortgesetzt. In Pflegeheimen gibt es Lockerungen, da die Impfkampagne in den Heimen abgeschlossen ist. Die Begrenzung auf zwei registrierte Besucher pro Bewohner wurde aufgehoben. Besucher, die nachweislich über einen ausreichenden Impfschutz verfügen, sind zusätzlich von der allgemeinen Testpflicht ausgenommen. Gemeinschaftsräume in Heimen dürfen wieder mit mehreren Wohnbereichen genutzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2021 08:00

Nikolas Häckel gewinnt Bürgermeisterwahl auf Sylt

Die Sylterinnen und Sylter haben am Sonntag ihren Bürgermeister gewählt: Amtsinhaber Nikolas Häckel (parteilos) setzte sich bei der Stichwahl gegen Clemens Raab von der CDU durch. Der gebürtige Sylter Häckel errang 68,4 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Raab kam auf 31,6 Prozent. Das teilte das Wahlamt der Inselverwaltung auf seiner Webseite mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,3 Prozent. Wahlberechtigt waren gut 13.000 Menschen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2021 06:00

Wetter: Mild mit 11 bis 17 Grad

Heute ist es anfangs wechselnd bis stark bewölkt. Teils gibt es noch etwas Regen, insbesondere zur Ostsee und zur dänischen Grenze hin. Am Nachmittag und Abend von der Elbe und Nordsee her Auflockerungen. Zum frühen Abend hin wird es zunehmend freundlich, teilweise sogar noch sonnig. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 Grad an der Flensburger Förde bis 17 Grad in Lauenburg. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis West. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Schafflund und 15 Grad in Trittau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2021 06:00

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2021 | 07:00 Uhr