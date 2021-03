Stand: 27.03.2021 11:14 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwerer Unfall mit zwei Minivans auf B205: Zwei Menschen sterben

In der Nacht zu Sonnabend ist es auf der Bundesstraße 205 bei Neumünster zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Minivan (Ford Galaxy) prallte auf dem Abschnitt zwischen Altonaer und Boostedter Straße mit einem vollbesetzten Kleinbus (Ford Transit) zusammen. Im Minivan saßen nach Angaben der Polizei sechs Personen. Der 40- jährige Fahrer sowie der Beifahrer im Van überlebten den Unfall nicht, sie starben noch an der Unfallstelle. Neun weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2021 10:00

Neue Corona-Verordnung: Wieder mehr Besucher in Heimen möglich

Die Landesregierung hat eine neue Fassung der sogenannten Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Die bisherigen Maßnahmen werden weitgehend fortgesetzt. Allerdings sind unter anderem Lockerungen in Pflegeheimen vorgesehen. Ab Montag (29.3.) gilt nicht mehr die Begrenzung auf zwei festgelegte Besucher in Heimen. Gemeinschaftsräume dürfen wieder genutzt werden. Für bereits geimpfte Angehörige entfällt die Testpflicht vor dem Besuch des Heims. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 20:00

Nord-SPD zieht mit Stegner in Bundestagswahlkampf

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner zieht es fort aus dem Landtag Schleswig-Holsteins. Seine Parteikollegen wählten ihn am Freitag auf Platz drei der Landesliste für die Bundestagswahl. Der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix wurde auf Listenplatz eins gewählt. Auf Platz zwei: Nina Scheer. Derzeit ist die Nord-SPD im Bundestag mit sechs Abgeordneten vertreten, nachdem sie 2017 im Land 23,3 Prozent holte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 19:30

Wolf bei Autounfall im Kreis Stormarn getötet

In Großhansdorf im Kreis Stormarn ist ein Wolf von einem Auto angefahren und dabei getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurde daraufhin der Wolfsbeauftragte des Kreises informiert. Er konnte bestätigen, dass es sich bei dem getöteten Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 18:00

Wetter: Wechselhaft bis zum Abend hin

Heute ist es zunächst bedeckt und es gibt zeitweise Regen. Von der Nordsee her gibt es einen Übergang zu wechselnder Bewölkung und immer wieder teils kräftige Schauer, stellenweise mit Graupel, vereinzelt mit Blitz und Donner. Zwischendurch kommt etwas Sonne, zum Abend hin beruhigt sich das Wetter dann wieder. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Elmshorn und bis 9 Grad in Damp. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.03.2021 11:00

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2021 | 11:00 Uhr