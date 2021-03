Stand: 26.03.2021 07:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Förde-Promenade in Flensburg: Kampfmittelräumdienst hilft mit

Der Kampfmittelräumdienst wird den Bau der Förde-Promenade in Flensburg unterstützen. Das wurde gestern Abend bei Gesprächen zwischen dem Sanierungsträger und den Ordnungsbehörden der Stadt beschlossen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Großprojekt. Es wurden Metallteile gefunden, bei denen es sich um Weltkriegsmunition handeln könnte, heißt es. Die Förde-Promenade soll später am Wasser entlang zwischen dem Museumshafen und dem Stadtteil Neustadt verlaufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 08:00

Tourismus in Modellregionen möglich?

In einzelnen Regionen soll ab dem 19. April wieder Tourismus in Schleswig-Holstein möglich sein, und zwar in Form von Modellprojekten. Die Corona-Bestimmungen können - wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind - für solche Projekte gelockert werden. Ab sofort können sich Kommunen, Regionen und Kreise laut Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) bewerben. Bisher haben 16 Kreise, Städte und Gemeinden Bewerbungsunterlagen angefordert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt leicht auf 62,4

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Donnerstag (25.3.) 365 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 62,4. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 289. Die Zahl der Toten stieg um vier auf 1.423. Im Krankenhaus wurden 198 Corona-Patienten behandelt, 42 von ihnen intensivmedizinisch, 27 wurden beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 06:00

Hausexplosion in Horst: Zweite Leiche gefunden

Nach der Explosion eines Einfamilienhauses in Horst (Kreis Steinburg) haben Einsatzkräfte eine zweite Leiche gefunden. Die Identifikation steht noch aus, doch die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich bei den Toten um die vermisste 56 Jahre alte Hausbewohnerin und ihren 57 Jahre alten Ehemann handelt. Der 20-jährige Sohn war zum Zeitpunkt der Explosion nicht im Haus. Die Ursache ist noch unklar. Es könnte eine defekte Gasleitung gewesen sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 06:00

Nord-SPD wählt Landesliste zur Bundestagswahl

Schleswig-Holsteins SPD will heute in Neumünster ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September wählen. Für Platz eins kandidiert der Vorsitzende der Landesgruppe im Bundestag, Sönke Rix. Für Platz zwei stellt sich Nina Scheer der Wahl. Landtagsfraktionschef Ralf Stegner will auf Platz drei in den nächsten Bundestag einziehen. Derzeit ist die Nord-SPD im Bundestag mit sechs Abgeordneten vertreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 06:00

Pflegeberufekammer vor dem Aus

Die Zeit der Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein geht zu Ende. 92 Prozent haben sich gegen die eigene Berufsstandsvertretung ausgesprochen. Von den 24.000 Wahlberechtigten gaben 17.000 ihre Stimme ab. Die Ärztekammer Schleswig-Holstein bedauert, dass es zunächst keinen direkten Ansprechpartner mehr geben wird, mit dem die Ärztekammervertreter sprechen kann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 06:00

Wetter: Erst Sonne, dann Regen

Bis zum Mittag zeigt sich in Schleswig-Holstein noch vielfach die Sonne. Dann ziehen Wolken auf, es wird regnerisch und teilweise windig. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 Grad in Eckernförde, 12 Grad in Kiel und 14 Grad in Pinneberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.03.2021 06:05

