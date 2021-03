Stand: 25.03.2021 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Explosion in Einfamilienhaus im Kreis Steinburg

In einem Einfamilienhaus in Horst (Kreis Steinburg) hat es gestern am späten Abend eine Explosion gegeben. Laut Leitstelle brannte das Haus als die Feuerwehr am Mittwochabend um kurz vor 22 Uhr ankam. Zwei Personen werden noch vermisst. Die Ursache für die Explosion ist noch nicht abschließend geklärt. Die Einsatzkräfte vermuten, dass eine defekte Gasleitung die Explosion ausgelöst haben könnte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt leicht auf 59,7

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Dienstag (24.3.) 361 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Derzeit liegt kein Kreis über einer Inzidenz von mehr als 100. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 59,7. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, erhöhte sich auf 47.810. Im Zusammenhang mit Covid-19 gab es bisher 1.419 Todesfälle, vier mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2021 06:00

Glücksspiel und Rassismus im Fokus des Kieler Landtags

Online-Poker und andere Glücksspiele im Internet sollen künftig in ganz Deutschland erlaubt werden. Das sieht der neue Glücksspiel-Staatsvertrag vor, den die Landesregierungen Ende vergangenen Jahres unterzeichnet haben. Heute befasst sich damit der Landtag in Kiel. Eine Mehrheit im Parlament ist absehbar. Nach der Ratifizierung soll der Staatsvertrag zum 1. Juli in Kraft treten. Der Landtag diskutiert auch über den Kampf gegen Rassismus. Die Arbeit der Landesregierung an einem Aktionsplan hierzu steht kurz vor dem Abschluss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2021 13:00

Sieg gegen Leipzig: THW Kiel geht als Tabellenführer ins Derby

Der THW Kiel hat am Mittwoch mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga erobert. Die "Zebras" gewannen die Generalprobe fürs Derby am Sonnabend bei der SG Flensburg-Handewitt (18.05 Uhr, live im Ersten und im Stream) mit 31:21 (17:14). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2021 06:00

Günther: Osterruhe war ein Fehler, den wir korrigiert haben

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Bundeskanzlerin Merkel wegen der Rücknahme der geplanten Osterruhetage verteidigt. Er selbst übernahm ebenfalls Verantwortung. Nach der Rücknahme der umstrittenen Osterruhe hat Günther die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern betont. "Ich habe mit abgestimmt, ich habe auch diesen Fehler gemacht. Es war eine falsche Entscheidung, die wir heute korrigiert haben", sagte der CDU-Politiker am Mittwochnachmittag in einer Sitzung im Landtag in Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2021 06:00

Das Wetter: Wolken, Schauer, etwas Sonne

Heute ist es anfangs häufig stark bewölkt. In den mittleren und südlichen Landesteilen gibt es etwas Regen. Am Mittag und Nachmittag ist es längere Zeit trocken, Wolken und Sonne wechseln sich ab, vereinzelt gibt es Schauer. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 Grad auf den Halligen und bei 13 Grad in Ahrensburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.03.2021 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2021 | 06:00 Uhr