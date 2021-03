Stand: 23.03.2021 06:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 60,2

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Montagabend (22.3.) 140 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz damit bei 60,2. Am Vortag lag sie noch bei 59,9. Laut der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit Covid-19 bisher 1.412 Todesfälle, sechs mehr als am Vortag. 203 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt (Sonntag: 195), 44 von ihnen intensivmedizinisch, 20 davon wurden beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2021 08:00

Heute: Neue Termine für Corona-Impfungen

In Schleswig-Holstein können heute ab 17 Uhr unter impfen-sh.de wieder Termine gebucht werden, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Schon eine Stunde vor dem eigentlichen Start können sich Interessierte in eine Warteschlange einreihen. Dann sind 60.000 Doppeltermine mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer für die beiden höchsten Prioritätsgruppen verfügbar. Berechtigt sind unter anderem Menschen ab 70 Jahren, Heimbewohner, Pflegekräfte, weiteres medizinisches Personal sowie Personal aus Kitas, Grund- und Förderschulen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2021 06:00

Feuer in Barsbüttel

Die Feuerwehr war in der Nacht stundenlang bei einem Garagenbrand in Barsbüttel (Kreis Stormarn) im Einsatz. Nach Angaben der Polizei waren dort am Abend mehrere Garagen und Fahrzeuge am Abend in Flammen aufgegangen. Weil es so stark geraucht hatte, waren Bewohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen geschlossen zu halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.03.2021 06:00

Wetter: Viele Wolken, nur selten Sonne

Heute ziehen viele dichte Wolken über das Land. Nur vereinzelt gibt es kurze Auflockerungen mit etwas Sonne. Es bleibt, neben vereinzeltem Sprühregen, überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Burg auf Fehmarn bis 9 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwacher bis mäßig, in Nordfriesland und Angeln zeitweise böig aus West bis Südwest. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 5 Grad in Hörnum (Sylt) bis 7 Grad in Mölln.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2021 | 08:00 Uhr