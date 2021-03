Stand: 22.03.2021 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther will Osterurlaub im eigenen Bundesland ermöglichen

Osterurlaub im eigenen Bundesland soll im Norden - trotz der Corona-Pandemie - unter strengen Rahmenbedingungen in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Campingwagen und Wohnmobilen möglich sein. Dafür wollen sich Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern am Montag bei der Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen, wie sie am Sonntag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2021 06:00

Corona: Verlängerung des Lockdown bis Mitte April möglich

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen müssen sich die Menschen bundesweit wohl darauf einstellen, dass der Lockdown bis weit nach Ostern verlängert wird. Ein Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde heute Nachmittag nennt als Datum dafür den 18. April. Außerdem könnten die Coronaregeln wegen der vielen Corona-Fälle noch weiter verschärft werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2021 06:00

Getöteter 22-Jähriger in Kiel: Richter erlässt Haftbefehl

Ein Jugendlicher wird verdächtigt, am Sonnabend einen 22-Jährigen im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf mit einem Messer getötet zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Ein Richter hat mittlerweile einen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen den 15-Jährigen erlassen. Ein ebenfalls tatverdächtiger 17-Jähriger wurde mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2021 05:30

Schulen im Land beginnen mit Corona-Selbsttests für Schüler

Schüler sollen sich künftig selbst auf Corona testen. Für viele Schulen geht es nach Recherchen von NDR 1 Welle Nord aber erst morgen damit los. Hintergrund ist laut Schulleitung der Wechselunterricht: Schüler, die in der Vorwoche im Distanzunterricht waren, sollen heute noch Zeit bekommen, falls es noch Unklarheiten gibt. Außerdem ist die Einverständniserklärung der Eltern für einen solchen Test zwingend erforderlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2021 05:30

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 59,9

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntagabend (21.3.) 92 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Landesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 59,9. Am Vortag lag sie noch bei 59,4. Laut der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit Covid-19 bisher 1.406 Todesfälle, einen mehr als am Vortag. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mit 107,1 an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.03.2021 05:30

Weber bleibt Bürgermeister auf Fehmarn

Der Kampf um den Posten des Bürgermeisters auf der 13.000-Einwohner-Insel ist entschieden. Am Sonntagabend setzte sich Amtsinhaber Jörg Weber durch. Der SPD-Politiker erhielt 54,5 Prozent der Stimmen. Doris Klemptner (parteilos), die von der WUW unterstützt wurde, kam auf 44,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,2 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.03.2021 19:30

Wetter: Freundlich, aber bewölkt

Heute ist es von der Kieler Bucht bis nach Stormarn und zum Herzogtum Lauenburg zunächst oft freundlich, erst im Tagesverlauf zunehmend bewölkt. Weiter nach Westen hin tauchen aber oft schon von Beginn an dichtere Wolkenfelder auf - dort gibt es nur gelegentlich Sonne und ab dem Nachmittag stellenweise etwas Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 10 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein).

