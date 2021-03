Stand: 17.03.2021 06:56 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zahl der Corona-Neuinfektionen in SH steigt

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist am Dienstag auf 332 gestiegen. Am Montag hatte sie bei 118 gelegen, am Dienstag vor einer Woche bei 247, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Sieben weitere Todesfälle wurden bis Dienstagabend registriert (Stand: 16.3., 21.07 Uhr), seit Beginn der Pandemie starben damit im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 1.392 Menschen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 53,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2021 06:00

Corona-Regeln: Landesregierung steckt Kurs ab

Am Nachmittag beraten Teile der Landesregierung gemeinsam mit den Spitzen der Koalitionsfraktionen, wie es mit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie weitergeht. Es soll geklärt werden, was die steigenden Infektionszahlen für den Schulbetrieb, den aktuell geöffneten Einzelhandel sowie Hotel- und Gastronomiebetriebe bedeuten. Am Sonnabend hatte die Sieben-Tages-Inzidenz die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Die Landesregierung hat angekündigt, bei ihrer Entscheidung heute auch weitere Faktoren wie die Krankenhausbelegung zu berücksichtigen. NDR.de überträgt die anschließende Pressekonferenz der Landesregierung live. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2021 06:00´

Prozess gegen falschen Polizisten beginnt in Kiel

Wegen Betrügereien als falscher Polizist muss sich ein 28-Jähriger von heute (9.30 Uhr) an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Dem Mann werden laut Gericht Unterschlagung und Diebstahl vorgeworfen. Er soll sich spätestens im Januar 2019 mit anderen Tätern zusammengetan haben, um wiederholt vornehmlich ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen: Bargeld, Schmuck oder Gold. Der Angeklagte gilt als Drahtzieher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2021 06:00

Bad Bramstedt: Millionenschaden nach Feuer in Halle

Ein Feuer hat am Abend eine Gewerbehalle in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg zerstört. Wie die Polizei mitteilte, brannte das Gebäude komplett aus. Auch fünf Fahrzeuge, die dort abgestellt waren, wurden durch die Flammen zerstört. Die Halle gehörte zu einer Firma, die Wohnmobile aus- und umbaut. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der Schaden wird auf eine bis eineinhalb Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2021 06:00

Toter auf Reiterhof in Quickborn - Prozess startet

Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt heute (9.30 Uhr) ein Mord-Prozess gegen einen 41-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juni vergangenen Jahres einen 44-Jährigen auf einem Reiterhof in Quickborn (Kreis Pinneberg) getötet zu haben. Das Opfer soll ein Geschäftspartner des Angeklagten gewesen sein. Seine Leiche war auf dem Areal mit einer Schussverletzung gefunden worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2021 06:00

Schüler bekommen Corona-Selbsttests

Schleswig-Holsteins Schüler sollen sich in den Schulen bis zu den Osterferien wöchentlich selbst auf eine Covid-19-Infektion testen können. Die erste Lieferung von Antigen-Selbsttests ist für diese Woche angekündigt. Sie sind für Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen eingeplant, damit diese sich vor den kommenden Prüfungen testen können. Mit den Corona-Selbsttests will die Landesregierung den Unterricht an den Schulen sicherer machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2021 06:00

Wetter

Heute neben heiteren und trockenen Phasen mit Sonnenschein im Tagesverlauf wieder wolkige Abschnitte und einzelne Schauer möglich, vor allem im Binnenland. Höchstwerte 6 Grad auf Fehmarn bis 8 Grad in Brunsbüttel. Schwacher, an der See auch mäßiger Nord- bis Nordwestwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.03.2021 06:00

