118 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein liegt bei 118. Neun weitere Todesfälle wurden bis Montagabend registriert (Stand: 15.3., 20.31 Uhr), seit Beginn der Pandemie starben damit im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 1.385 Menschen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - lag bei 51,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2021 06:00

WSA-Chef: Elbvertiefung fertig

Nach etwa anderthalb Jahren Bauzeit ist die Elbvertiefung fertig - früher als geplant. Das sagte der Leiter des neu geschaffenen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Elbe-Nordsee, Bernhard Meyer, auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Baggerarbeiten in der Elbmündung vor Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) konnten nach seinen Angaben schneller beendet werden als geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2021 06:00

Schleswig-Holstein setzt Impfungen mit Astra Zeneca vorerst aus

In Schleswig-Holstein werden Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca bis auf Weiteres ausgesetzt. Das teilte das Gesundheitsministerium in Kiel am Montag mit. Hintergrund sei eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Zunächst seien die gebuchten Impftermine für die nächsten vier Tage, einschließlich Freitag, den 19. März, storniert worden. Die Betroffenen werden per E-Mail informiert. Gebuchte Termine mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna seien nicht betroffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2021 06:00

Gurtmuffel und Handy am Ohr: Polizei zählt fast 800 Verstöße

Die Landespolizei hat nach einer Kontrollwoche festgestellt, dass zu viele Menschen nicht richtig angeschnallt sind oder mit dem Handy am Ohr Auto fahren. Mehr als 8.500 Fahrzeuge wurden in ganz Schleswig-Holstein kontrolliert. Etwa jeder zehnte verstieß laut Polizei gegen die Handy- und auch gegen die Gurtregel. Vor allem Kinder wurden demnach nicht richtig oder gar nicht angeschnallt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2021 06:00

B5: Tempo 30 auf Eiderbrücke Tönning

Auf der Eiderbrücke Tönning im Verlauf der B5 gilt bis auf Weiteres eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Mitarbeiter des Landesbetriebs Strassenbau und Verkehr LBV hatten Risse an Schweißnähten an einem tragenden Teil der Brücke festgestellt. Damit sollen laut LBV weitere Schäden und eine vollständige Sperrung der Brücke vermieden werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2021 08:00

Weitere Öffnungsschritte in Dänemark

In Dänemark öffnen jetzt auch größere Geschäfte mit mehr als 5000 Quadratmetern Fläche, die bisher noch geschlossen waren. Zudem startet der Präsenzunterricht auch für die älteren Schüler zunächst an einzelnen Tagen. Bereits seit gut einem Monat läuft der Betrieb an den Grundschulen ohne Masken. Die Inzidenz in Dänemark liegt seit Monatsbeginn etwa gleichauf mit Deutschland. Aktuell beträgt der Wert 83, Tendenz leicht steigend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.03.2021 08:00

Wetter

Heute neben durchziehenden Wolken vermehrt Sonnenschein, dabei nur vereinzelt Schauer möglich, größtenteils trocken. Höchstwerte 6 Grad in Hörnum auf Sylt bis 8 Grad in Mölln. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer nordwestlicher Wind, am Abend nachlassend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.06.2021 06:00

