Corona in SH: 87 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (14.3.) 87 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Am Sonnabend waren es noch 263 Neuinfektionen, am Sonntag vor einer Woche 83. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt damit bei 50,9. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.376 Todesfälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2021 06:00

Landtagswahlen: Günther enttäuscht nach CDU-Niederlagen

Nach den Verlusten für die CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat der schleswig-Holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) von bitteren Ergebnissen gesprochen. Für ihn war die Maskenaffäre ein Grund für das schlechte Abschneiden. In Baden-Würtemberg hatten die Grünen gewonnen und in Rheinland-Pfalz hatte sich die Ampel-Koalition durchgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2021 07:00

Zwei Radfahrer bei Unfall mit SUV schwer verletzt

Auf einer Landstraße im Kreis Herzogtum Lauenburg hat laut Polizei ein SUV-Fahrzeug einen Radfahrer erfasst. Den Angaben zufolge hatte das Auto samt Anhänger zwischen Linau und Koberg am Sonntag eine Gruppe Radfahrer überholt, war allerdings wohl zu früh wieder eingeschert. Der Anhänger traf einen der Radfahrer und schleifte ihn hinter sich her. Der Radfahrer traf außerdem seinen Nebenmann, der deshalb in der Böschung landete. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2021 07:00

Taucher untersuchen Schleusen-Tor in Kiel-Holtenau

Wie schwer ist das Schleusen-Tor in Kiel-Holtenau am Wochenende durch die Havarie mit einem Frachter beschädigt worden - das wollen heute Vormittag Taucher feststellen. Fakt ist: Es wird lange dauern bis wieder Schiffe in Kiel durch zwei Kammern geschleust werden können. Denn es gibt keine Ersatz-Tore, da diese ebenfalls bei Havarien beschädigt wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2021 08:00

Das Wetter bleibt unbeständig

Heute ist es überwiegend wolkig. Es gibt einige Schauer und vereinzelt kurze Graupelgewitter. Am Nachmittag lockert es von der Nordsee her auf, an der Westküste sind auch heitere Phasen möglich. Im Südosten des Landes bleibt es jedoch unbeständig. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Fehmarn und bei 8 Grad in Eggebek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.03.2021 06:00

