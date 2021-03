Stand: 14.03.2021 12:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nord-Ostsee-Kanal: Frachter rammt Kieler Schleusentor

In der Nord-Ostsee-Kanal-Schleuse Kiel-Holtenau ist es zu einer Havarie gekommen. Ein Frachter krachte am Sonnabend in das Tor der Nordkammer. Durch die Kollision wurde das Tor schwer beschädigt. Wie lange die Schifffahrt auf die Kammer verzichten muss, klärt sich vermutlich am Montag, wenn Taucher alles genau untersucht haben. Ein wochen- bis monatelanger Ausfall ist wahrscheinlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2021 08:00

Vorbereitungen auf Spargelsaison laufen auf Hochtouren

Wegen des Wetters rechnen die Spargelbauern mit dem ersten Spargel erst nach Ostern. In diesem Jahr können dafür voraussichtlich alle nötigen Erntehelfer anreisen - aber unter strengen Auflagen. So müssen sie sich zunächst in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Weitere Maßnahmen sehen vor, dass nur Gruppen von maximal fünf Personen zusammen wohnen und arbeiten dürfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2021 11:00

Corona: Nordkirche erinnert an Opfer der Pandemie

Gemeinsam gedenken, würdigen, hoffen - unter diesem Motto hat die Nordkirche am Sonnabend in der St. Nikolai Kirche in Kiel an die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie gedacht. Neben Betroffenen nahmen daran unter anderem auch Vertreter der Politik und der katholischen Kirche teil. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2021 08:00

Wetter: Wechselhaft mit Schauern

Heute Nachmittag gibt es neben dichten Wolken auch etwas Sonne. Von der Nordsee her kommen Schauer, vereinzelt sind auch Graupelgewitter möglich. Es weht ein frischer Wind. Höchstwerte: 6 Grad Westmarkelsdorf auf Fehmarn bis 8 Grad in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernörde). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.03.2021 08:00

