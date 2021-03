Stand: 13.03.2021 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 234 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Freitag (12.3.) 234 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 213 bestätigte Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt damit bei 48,6. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus infizierten, stieg auf 44.956. Etwa 40.600 Schleswig-Holsteiner gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.373 Todesfälle, vier mehr als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2021 07:00

Corona: Nordkirche erinnert an Opfer der Pandemie

Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg laden heute zu einem ökumenischen Gedenkgottesdienst für die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie ein. Für trauernde, erkrankte oder belastete Menschen wird Fürbitte gehalten, und die Leistungen von Helfern und Ärzten im Gesundheits- und Pflegebereich sollen gewürdigt werden. Beim Gottesdienst sind unter anderem Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt, Bischof Magaard und Erzbischof Heße dabei. Wir übertragen den Gottesdienst live auf NDR.de/sh. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2021 08:00

Freie Corona-Impftermine

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es noch freie Impftermine für über 80-Jährige. Darauf weist das Gesundheitsministerium hin. Die Termine können online gebucht werden. Das Ministerium bat darum, eventuell alten Menschen bei der Technik hilfreich zur Seite zu stehen. Und noch ein Hinweis: Die Impfzentren sind frei wählbar. Bedeutet: Auch über 80-Jährige aus anderen Regionen Schleswig-Holsteins können die Termine im Impfzentrum Bad Oldesloe nutzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2021 07:00

Malone trifft: Lübeck spielt 1:1 beim KFC Uerdingen

Die Fußballer des VfB Lübeck haben im Kellerduell der 3. Liga 1:1 (0:1) beim KFC Uerdingen gespielt. Die Lübecker konnten zwar mit viel Moral und Einsatzbereitschaft bei widrigen Bedingungen einen Rückstand aufholen, weil Ryan Malone (59.) traf. Doch der erhoffte Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze wurde dadurch nicht hergestellt. Der VfB bleibt in der Tabelle mit 24 Punkten das Schlusslicht der Liga. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2021 20:00

Erneut Geflügelpest im Kreis Plön nachgewiesen

In einem Legehennenbetrieb in Dannau (Kreis Plön) müssen nach einem Geflügelpest-Ausbruch 53.000 Hühner getötet werden. Der Betrieb ist abgesperrt. Erst am vergangenen Wochenende war in einem Legehennen-Betrieb in Kühren - rund 30 Kilometer entfernt - die Geflügelpest festgestellt worden. Dort mussten mehr als 70.000 Tiere gekeult werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2021 20:00

KVSH bereitet Hausärzte auf Impfung vor

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) will, dass Hausärzte pflegebedürftige Patienten über 80 Jahre auch zu Hause impfen dürfen. Nach Schätzungen der KVSH wären etwa 25.000 Menschen davon betroffen. Ab Mitte April soll grundsätzlich auch in Hausarztpraxen geimpft werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2021 18:00

Wetter: Dichte Wolken und Regen

Heute ist es zunächst stark bewölkt bis bedeckt und von der Nordsee her breitet sich auf das ganze Land Regen aus. Zum Nachmittag hin wird es zwar einige Wolkenlücken und gebietsweise etwas Sonne geben, aber immer mal wieder Schauer, vereinzelt mit Graupel oder Blitz und Donner. Zum Abend hin bleibt es bei dichten Wolken und Regen. Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Hörnum auf Sylt und bis 9 Grad in Geesthacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.03.2021 11:00

