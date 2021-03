Stand: 12.03.2021 07:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

273 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 48,0

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind weiter angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 48,0 Ansteckungen je 100.000 Einwohner - nach den Berechnungen des Gesundheitsministeriums in Kiel (Datenstand: 11.3.). Intensivmedizinische Behandlung brauchten 53 Menschen, davon 36 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 06:00

Sturmtief "Klaus" sorgt für hunderte Feuerwehreinsätze

Tief "Klaus" ist gestern mit stellenweise mehr als 110 Stundenkilometern über Schleswig-Holstein hinweggezogen, brachte heftige Böen und kräftige Regenschauer mit. Im ganzen Land meldeten die Leitstellen hunderte Einsätze. Vor allem der Bahnverkehr ist stellenweise noch eingeschränkt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2021 06:00

Mehr soziale Kontakte für Bewohner von Pflegeheimen

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) stellt Bewohnern von Pflegeheimen mehr soziale Kontakte in Aussicht. Grund sind die weitgehend abgeschlossenen Impfungen und sinkende Infektionszahlen in den Einrichtungen. Gruppenaktivitäten und die Nutzung von Gemeinschaftsräumen, wie sie die aktuelle Verordnung erlaubt, sind laut Garg der erste Schritt. An weiteren werde gerade gearbeitet, so Garg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2021 06:00

Holstein Kiel spielt am Abend gegen FC Heidenheim

Heute Abend wird es spannend in der 2. Fußball-Bundesliga: Der Tabellenzweite Holstein Kiel ist beim seit fünf Spielen ungeschlagenen 1. FC Heidenheim zu Gast. Anpfiff zwischen Heidenheim und Kiel ist um 18.30 Uhr. Wir berichten live von dem Spiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2021 06:00

Wetter: Frischer Wind und Regenschauer

Heute ist es größtenteils bewölkt, hier und da lässt sich aber auch die Sonne blicken. Es kann stellenweise schauerartige Regenfälle geben. Es weht ein frischer Wind - vor allem an den Küsten ist mit stürmischen Böen zu rechnen. Höchstwerte: 6 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) bis 9 Grad in Hohwacht (Kreis Plön). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.03.2021 06:00

