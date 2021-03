Stand: 11.03.2021 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Geschäfte bleiben auf

Der Einzelhandel in Schleswig-Holstein darf erst mal weiter geöffnet bleiben. Das hat die Landesregierung am Abend mitgeteilt. Das ist laut Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) wegen der aktuellen Inzidenzwerte verantwortbar. Buchholz sagte aber auch, dass sich die Betriebe auf möglicherweise wieder steigende Corona-Zahlen in den kommenden Wochen einstellen müssten. Die Einzelhändler müssten sich so früh wie möglich mit Möglichkeiten zur digitalen Terminvereinbarung und Kontaktverfolgung befassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2021 07:00

Weitere Schul- und Kita-Öffnungen ab Montag

Da in Flensburg der Inzidenzwert noch zu hoch ist, haben die Kinder der Klassen 1 bis 6 dort von Montag an Wechselunterricht. Alle anderen müssen weiter von zu Hause aus lernen. Das hat Bildungsministerin Prien am Abend mitgeteilt. Im Kreis Segeberg sind die Zahlen in den vergangenen Tagen stark gestiegen - deshalb müssen die Klassen 1 bis 6 ab Montag zurück in den Wechselunterricht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2021 06:00

Flächendeckende Corona-Tests bis April

In Schleswig-Holstein sollen kostenlose Corona-Tests für alle bis April flächendeckend angeboten werden. Darauf haben sich Landesregierung und Kommunen in einer Videokonferenz geeinigt. Unter anderem sollen Ärzte, Apotheker, das DRK und private Anbieter diese Tests bereit stellen. Vom Hausärzteverband hieß es dazu, die niedergelassenen Ärzte würden die eigenen Patienten testen, die sowieso in den Praxen behandelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2021 06:00

SHFV beendet Fußball-Saison

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband bricht die laufende Spielzeit ab. Das hat das Präsidium am Abend entschieden. Alle Spiele werden demnach annulliert. Als Alternative werden freiwillige Freundschafts-Turniere in den Kreisen, angeboten, um einen Spielbetrieb zu ermöglichen. Die bereits laufenden Pokalwettbewerbe sind von der Entscheidung ausgenommen, sie sollen abhängig vom Infektionsgeschehen weiter ausgetragen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.03.2021 06:00

Wacken-Veranstalter planen weiter für den Sommer

Während die ersten Festivals für diesen Sommer abgesagt sind, planen die Macher des Wacken Open Air weiter. Veranstalter Thomas Jensen sagte, der späte Termin am letzten Juli-Wochenende erlaube es, die Situation länger zu beaobachten. Man sei guter Hoffnung, so Jensen. Am Dienstag hatten die Veranstalter der Festivals Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane und Deichbrand ihre Veranstaltungen für dieses Jahr abgesagt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2021 19:00

Das Wetter: Viel Regen und starker Wind

Heute ist es stark bewölkt, mit nur wenig Sonne und zeitweise, teils schauerartigem und kräftigem Regen, vereinzelt mit Blitz und Donner. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 Grad in List bis 11 Grad in Bad Schwartau. Der Wind ist frisch bis stark aus Südwest. Im Verlauf gibt es verbreitet Sturmböen, vor allem zur Nordsee hin sowie im Umfeld kräftigerer Schauer sind schwere Sturmböen bis orkanartige Böen möglich. Direkt an der Nordsee sind vereinzelt Orkanböen nicht ausgeschlossen. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 5 Grad auf Föhr und 8 Grad in Ratzeburg.

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2021 | 08:00 Uhr