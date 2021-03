Stand: 08.03.2021 08:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ab heute: Corona-Maßnahmen in SH gelockert

Wegen vergleichsweise niedriger Corona-Zahlen im Land darf der Einzelhandel wieder fast überall mit Auflagen öffnen. Museen, Galerien, Zoos und Botanische Gärten können ebenfalls wieder aufmachen. Fünf Leute aus zwei Haushalten dürfen sich wieder treffen - und laut neuer Corona-Verordnung des Landes dürfen Vereine mit Sportgruppen von bis zu 20 Kindern wieder draußen trainieren. Was jetzt erlaubt ist und was verboten bleibt, lesen Sie im Detail in unserem Artikel im Corona-Dossier. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 08:00

Mehr Kinder dürfen wieder in die Schulen

Für Schüler der fünften und sechsten Klasse gibt es ab heute wieder Präsenzunterricht - und zwar in den Städten und Kreisen, die eine niedrige Inzidenz haben. Für viele Kreise ist das aber noch kein Grund, mehr Schulbusse einzusetzen, wie es viele Eltern gefordert hatten: Es sei noch genügend Platz in den Bussen, um den Corona-Abstand einzuhalten. Thomas Muschinski, Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein, bemängelt dies - die Zeit dränge und um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, dürfe hier nicht länger getrödelt werden. Nach Informationen der Landesregierung könnten private Busunternehmen 300 Busse und Fahrer zusätzlich zur Verfügung stellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 08:00

Mann in Brunsbüttel erstochen

EIn Brunsbüttel soll ein 29-jähriger Mann einen 25-jährigen Bekannten erstochen haben. Die Polizei hat von der Tat erst durch einen Suizidversuch des mutmaßlichen Täters erfahren: Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann von einer Kanalfähre sprang. Weil er tiefe Schnittverletzungen an Armen und Händen hatte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Dort vertraute er sich nach Polizeiangaben einer Krankenschwester an. Beamte der Kripo fanden die Leiche des 25-Jährigen in dessen Wohnung. Dort war es offenbar zu einem Kampf gekommen und der 25-Jährige war an seinen Verletzungen gestorben. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, die Hintergründe der Tat sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 08:00

Geflügelpest im Kreis Plön: 76.000 Hühner werden getötet

Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - ist im Kreis Plön nachgewiesen worden. Das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat den Erreger H5N8 in einer Geflügelhaltung in der Gemeinde Kühren festgestellt. Ein Spezialbetrieb muss nun die rund 76.000 Legehennen keulen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Wie das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium am Sonntagabend mitteilte, darf außerdem das Betriebsgelände nicht betreten werden. Die Region wurde in einem Radius von drei Kilometern zum Sperrbezirk und in einem Umkreis von zehn Kilometern zum Beobachtungsgebiet erklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 06:00

Wenig Veränderung bei Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind am Sonntag weitgehend konstant geblieben: Die 7-Tage-Inzidenz liegt (Datenstand 7.3.) bei 45,5 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. Das hat das Gesundheitsministeriums in Kiel gemeldet. Am Vortag lag der Wert bei 45,8, am Sonntag vergangener Woche bei 50,0. Am Sonntag wurden 83 Neuinfektionen gemeldet, deutlich weniger als am Samstag (-238) und auch am Sonntag vor einer Woche (-96). Allerdings fallen die Zahlen an Wochenenden meist niedriger aus, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten weitermelden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 06:00

Start kostenlose Corona-Schnelltests in Kiel

Als erste Stadt in Schleswig-Holstein beginnt Kiel heute mit kostenlosen Corona-Schnelltests. Los geht es um 8 Uhr an sechs Testzentren, an denen sich jeder einmal pro Woche testen lassen kann. Wer das Angebot wahrnehmen will, muss sich ausweisen und versichern, nur einen Test in der Woche in Anspruch zu nehmen. Die Landeshauptstadt geht in Vorkasse und will sich die Kosten für die Abstriche vom Bund wiederholen. Die Verantwortlichen der Stadt bitten darum, über den Tag verteilt an den Testzentren zu erscheinen - um den großen Ansturm morgens zu vermeiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 06:00

DFB-Pokal: Holstein Kiel muss nach Dortmund

Holstein Kiel hat bei der Auslosung des Halbfinals im DFB-Pokal kein Glück gehabt: Der Zweitligist muss Anfang Mai bei Borussia Dortmund antreten - eine große Herausforderung für die "Störche". Kapitän Hauke Wahl zeigt sich gelassen. "Ich hätte mir persönlich ein Heimspiel gewünscht, aber in Dortmund zu spielen, ist auch nicht so verkehrt", sagte er. "Von daher freuen wir uns als Mannschaft ganz besonders auf diese Aufgabe." Werder würde bei einem Erfolg im Nachholspiel in Regensburg im Semifinale RB Leipzig empfangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 06:00

Sylt: Häckel und Raab in Stichwahl

Auf der Inseln Sylt haben die Menschen am Sonntag gewählt. Keiner der Kandidaten erreichte die nötige absolute Mehrheit. Die meisten Stimmen erhielt Amtsinhaber Nikolas Häckel (parteilos), der auf 46,7 Prozent kam. Die zweitmeisten Stimmen holte Clemens Raab (CDU) mit 32,5 Prozent. Die Stichwahl findet am 28. März statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2021 20:00

Fehmarn: Stichwahl am 21. März

Auf der 13.000-Einwohner-Insel Fehmarn landete nach dem vorläufigen Gesamtergebnis Amtsinhaber Jörg Weber von der SPD mit 44,2 Prozent ganz vorne. Doris Klemptner (parteilos mit WUW-Unterstützung) erreichte mit 24,3 Prozent Platz zwei. Beide müssen sich am 21. März einer Stichwahl stellen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,1 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2021 20:00

Wetter: freundlich und trocken

Heute ist es nach örtlichem Nebel überwiegend freundlich mit längerem Sonnenschein und trocken. Am Nachmittag ziehen von der Nordsee her einige Wolken auf, es bleibt aber noch trocken. Die Höchstwerte erreichen maximal 4 Grad in Putlos (Kreis Ostholstein) bis 7 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg).

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2021 | 08:00 Uhr