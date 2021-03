Stand: 06.03.2021 10:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Selbsttests im Einzelhandel

Schon heute hat im Einzelhandel der Verkauf von Corona-Selbsttests begonnen. Beim Discounter Aldi sollen die Tests seit dem Morgen direkt an der Kasse erhältlich sein. Vielerorts waren sie aber schon nach kurzer Zeit vergriffen. Auch Rewe und Edeka wollen bald mit dem Verkauf beginnen. Bei Lidl sind bereits online-Bestellungen möglich. Die Drogeriemärkte Rossmann und dm planen den Verkaufsstart für Dienstag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2021 11:00

Inzidenzwerte in SH sinken

In Schleswig-Holstein sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz. Laut Landes-Meldestelle lag sie gestern abend bei 44,4 - am Vortag bei 47, 0. Nur wenn der Wert stetig unter 50 bleibt, stehen weitere Öffnungsschritte an. Am höchsten ist der Inzidenz-Wert nach wie vor in Flensburg - mit nun rund 110. Deshalb gelten in Flensburg weiterhin verschärfte Corona-Regeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2021 11:00

Kostenlose Corona-Tests in Kiel

Ab der kommenden Woche soll es losgehen. Im Testcenter am Kieler Bootshafen kann sich jeder einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wer sich testen lassen will, muss sich ausweisen und versichern, nur einen Test in der Woche in Anspruch zu nehmen. Die Stadt geht mit den Tests finanziell in Vorleistung und will sie anschließend dem Bund in Rechnung stellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2021 11:00

Sorge bei Schaustellern im Land

Nach wie vor ist unklar, wann Jahrmärkte und Volksfeste wieder stattfinden können. Im vergangenen Jahr haben viele der etwa 200 Schausteller im Land fast gar keine Einnahmen gehabt. Aktuell bekommen viele Schausteller Probleme, ihre Kredite zu bedienen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2021 09:00

Wetter: Viele Wolken, nur örtlich Sonne

Heute bleibt es nach örtlichem Nebel wechselnd bewölkt. Vor allem von Nordfriesland bis nach Angeln schafft es zeitweise die Sonne durch die Wolken. Neben längeren trockenen Abschnitten kann es immer wieder regnen. Die Temperaturen schaffen maximal 6 Grad auf Nordstrand bis 8 Grad in Plön. Der Wind weht schwach bis mäßig, zur Kieler Bucht, dänischen Grenze und Nordsee hin teils frisch sowie böig aus Nordwest. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 4 Grad in Husum und 5 Grad in Bad Oldesloe.

