Sperrung nach Unfall auf A7 bei Rendsburg

Auf der A7 zwischen dem Kreuz Rendsburg und Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es in den frühen Morgenstunden einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei stieß ein Auto mit einem Sattelzug zusammen. Vermutlich war der Wagen zu schnell. Der Autofahrer wurde verletzt. Sein Wagen hat einen Totalschaden, viele Autoteile liegen auf der Straße. Die Autobahn ist Richtung Hamburg gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 06:00

219 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 219 neue Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand Donnerstagabend). Wie aus Daten des Gesundheitsministeriums weiter hervorgeht, sank der Inzidenzwert auf 47,0. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg am Donnerstag um 4 auf 1.321. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden 238 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 68 Menschen, 48 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 07:00

Chinesische Muntjaks machen sich in SH breit

Immer mehr chinesische Muntjaks machen sich in Schleswig-Holstein breit. Die Hirschart gilt in Europa als invasiv. Die Tiere werden vor allem in Rendsburg-Eckernförde gesichtet. Sie verdrängen hiesige Arten - unter anderem, weil sie sehr gefräßig sind. Jäger dürfen die etwa 50 Zentimeter großen Tiere entnehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 07:00

Urteil zu Onlineprüfungen an der Uni Kiel

Darf die Kieler Christian-Albrechts-Universität ihre Studenten bei Onlineprüfungen per Webcam und Mikrofon kontrollieren? Ja, hat jetzt das Oberverwaltungsgericht in Schleswig entschieden. Ein Student hatte bemängelt, dass Kamera und Mikrofon während einer Onlineklausur gegen die Unverletzlichkeit seiner Wohnung verstoßen. Nach Ansicht der Richter ist die elektronische Aufsicht aber kein Eindringen gegen den Willen des Wohnungsinhabers. Der Grund: Die Studenten können sich frei entscheiden, ob sie an der elektronischen Prüfung teilnehmen oder nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 06:00

SH will AstraZeneca-Impfstoff auch über 65-Jährigen impfen

Schleswig-Holstein will den AstraZeneca-Impfstoff auch über 65-Jährigen impfen. Das Land folgt der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Wann auch über 65-Jährige mit dem Impfstoff geimpft werden, steht noch nicht fest. Die Empfehlung der Stiko von Donnerstag muss laut Gesundheitsministerium erst noch umgesetzt werden. Zunächst wird die Impftermin-Vergabe für Berechtigte der Prioritätengruppe 2, die unter 65 Jahre alt sind, geöffnet - los geht es am 9. März. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 06:00

Champions League: Kiel und Flensburg gewinnen

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die Gruppenphase der Champions League mit dem gewünschten Erfolg beendet. Durch das 36:30 (23:15) gegen RK Zagreb haben die "Zebras" den dritten Platz in der Gruppe B sicher. Rang drei in der Gruppe verbessert die Ausgangsposition fürs Achtelfinale. Auch die SG Flensburg-Handewitt war erfolgreich: Die Mannschaft gewann in Polen bei Kielce mit 31:28 (19:17). Flensburg beendet damit die Vorrunde als Gruppenerster. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 06:00

Einzelhandel in SH darf öffnen

Der Einzelhandel in Schleswig-Holstein kann vom kommenden Montag (8.3.) an wieder öffnen. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Landtag angekündigt. Der Handelsverband Nord begrüßt die Entscheidung und glaubt, dass alle Händler trotz der knappen Vorbereitungszeit öffnen können und werden. In Geschäften bis 800 Quadratmeter wird dabei eine Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde gelten, oberhalb dieser Größe gelten 20 Quadratmeter pro Kunde. Ausnahme ist im Moment Flensburg, da es dort so viele Corona-Fälle gibt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 06:00

Haftbefehl beantragt im Fall der Hausexplosion von Nortorf

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 56 Jahre alten Bewohner des zerstörten Hauses in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Verfahren eingeleitet - unter anderem wegen Totschlags. Der Mann selbst hat sich noch nicht geäußert. Am Donnerstag hatten Ermittler eine Leiche zwischen den Trümmern in der Marienburger Straße entdeckt. Vermutlich handelt es sich um die 54-jährige Lebensgefährtin des Mannes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.03.2021 06:30

Wetter: Sonnig und kalt

Heute ist es nach kaltem Start sonnig und freundlich. Es gibt nur ein paar lockere Quellwolken und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 Grad in Heide bis 7 Grad in Lübeck und Handewitt.

