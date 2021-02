Stand: 28.02.2021 10:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rücksichtslose Besucher in Schleswig-Holsteins Wäldern

Seit einem Jahr sind die Freizeitmöglichkeiten wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Die Schleswig-Holsteiner zieht es deshalb mehr denn je zur Erholung in die Wälder. Doch die Landesforsten ziehen eine ernüchternde Jahresbilanz: Viele Menschen verhalten sich im Wald nicht richtig. Es wurden viele Verstöße registriert, wie illegales Müllabliefern oder Hunde nicht anleinen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2021 10:00

Comeback für die Elbfähre von Brunsbüttel nach Cuxhaven

Die Greenferry I, die Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer transportiert, wird Montagfrüh um 5 Uhr zum ersten Mal Richtung Cuxhaven starten. Nach Angaben eines Sprechers der Elbferry GmbH braucht die Fähre 60 Minuten für die rund 35 Kilometer lange Strecke. Es ist ein weiterer Versuch, eine Fährverbindung zwischen den beiden Städten an der Elbe zu etablieren. Zuletzt hatte die Elb-Link Fährgesellschaft nach nur wenigen Monaten den Fährbetrieb 2017 wieder eingestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2021 10:00

Corona in SH: 209 neue bestätigte Fälle

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonnabend (27.2.) 209 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 207 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt damit bei 50,6. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus infizierten, stieg auf 42.444. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2021 10:00

Keine Ausgangssperre mehr in Flensburg

Die Ausgangssperre in Flensburg ist seit Sonnabend aufgehoben. Gleichzeitig bleibt es aber wegen der hohen Corona-Zahlen bei der Kontakteinschränkung. Nur Menschen, die alleine leben, dürfen ab Sonnabend wieder eine andere Person treffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2021 11:00

Kitas und Grundschulen öffnen in Lübeck

Ab Montag öffnen neben Grundschulen in Lübeck auch die Kitas wieder. Dazu hat die Hansestadt am Sonnabend eine neue Corona-Allgemeinverfügung erlassen. Danach sollen berufstätige, alleinerziehende Eltern oder Eltern, die beide berufstätig sind, ihre Kinder wieder in die Kita schicken können. Aber nur, wenn es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.02.2021 15:00

Wetter: hauptsächlich bewölkt

Im Verlauf des Sonntags lockern die Wolken teils auf, teils bleibt es stark bewölkt. Abgesehen von örtlichem Niesel fällt kein Regen, an manchen Orten gibt es auch etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad in Tönning (Kreis Nordfriesland) bis 9 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg).

