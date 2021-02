Stand: 25.02.2021 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wie geht es weiter beim Amateurfußball?

Der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband (SHFV) will am 10. März entscheiden, wie es in den Amateurligen im Land weitergeht. Das hat das Präsidium am Mittwochabend nach seiner ordentlichen Sitzung mitgeteilt. Demnach müssen vor allem die Ergebnisse der Ministerpräsidenten-Konferenz in der kommenden Woche abgewartet werden. Sollte kurzfristig kein geregelter Ligabetrieb mehr möglich sein, sind laut SHFV auch Wettbewerbe auf freiwilliger Basis ohne Auf- und Abstiege denkbar - sobald die Landesverordnung dies zulässt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2021 06:30

Forschungsschiff startet Expedition

Forscher der Universität Kiel starten heute zu einer Expedition in die nördliche Ostsee. Gemeinsam mit Kollegen des Leipniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) wollen sie den Austausch zwischen den Wasserschichten untersuchen und wie sich dieser mit Blick auf den Klimawandel verändert hat. Dazu nehmen die Wissenschaftler unter anderem Wasser-, Eis- und Bodenproben. Die Expedition an Bord des Eisrand-Forschungssschiffes "Maria S. Merian" beginnt am Vormittag in Emden (Niedersachsen) und soll etwa vier Wochen dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2021 08:00

Landtag verabschiedet Haushalt 2021: Neue Schulden und mehr Personal in SH

Der Landtag in Kiel hat am Mittwochabend den Haushalt 2021 verabschiedet - und zwar mit den Stimmen der Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP sowie des SSW. Die SPD enthielt sich. Der Etat sieht Ausgaben von mehr als 14 Milliarden Euro vor. Das Land macht mit dem Haushalt 2021 mehr Schulden und will gleichzeitig mehr Personal einstellen. Die bereinigten Einnahmen liegen laut Finanzministrium bei 12,8 Milliarden Euro, demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 14,4 Milliarden Euro. Wegen der besonderen Lage in der Corona-Krise beschließt das Parlament den Haushalt erst jetzt und nicht wie üblich im Dezember des Vorjahres. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 19:00

Bundesverband: Flächen für Windenergie reichen nicht

Die derzeitige Windkraft-Flächenplanung in Schleswig-Holstein reicht aus Sicht des Bundesverbandes Windenergie nicht aus, um die Klimaziele der Bundesregierung bis 2030 zu erfüllen. Fünf Jahre lang gab es fast keinen Windkraftausbau in Schleswig-Holstein, weil das Oberverwaltungsgericht die Regionalpläne gekippt hatte. Diese sind jetzt neu aufgelegt, doch sie orientieren sich nur an den Zielen bis 2025, sagte der Landesgeschäftsstellenleiter Marcus Hrach auf einem virtuellen Neujahrsempfang des Verbands. Bis 2030 sei deutlich mehr nötig, stellten die Branchenvertreter der Erneuerbaren Energien fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 20:00

Lauenburg führt Maskenpflicht in der Innenstadt ein

Im Kampf gegen das Coronavirus wird künftig auch in Lauenburg eine Maskenpflicht in der Innenstadt eingeführt. Das hat der Kreis Herzogtum Lauenburg mitgeteilt. Die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, gilt von kommendem Sonnabend an zunächst nur an den Wochenenden. Gerade bei gutem Wetter seien dann viele Fußgänger in der Altstadt unterwegs, hieß es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 19:00

Wetter: Trocken, aber teils wolkig

Heute wird es zunächst überall sonnig. Von Nordfriesland her ziehen aber tagsüber dichte Wolken übers Land, es bleibt aber weitgehend trocken. Es wird maximal 12 Grad in Tarp und bis 18 Grad am Schaalsee, auf den Inseln 8 bis 12 Grad. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 5 Grad in Westerhever und 12 Grad in Grambek. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2021 06:00

