Stand: 24.02.2021 06:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Haushalt 2021: Neue Schulden und mehr Personal in SH

Der Landtag in Kiel stimmt heute über den Haushalt 2021 ab. Der Etat sieht Ausgaben von mehr als 14 Milliarden Euro vor. Die SPD will sich der Stimme enthalten. Das Land macht mit dem Haushalt 2021 mehr Schulden und will gleichzeitig mehr Personal einstellen. Die bereinigten Einnahmen liegen laut Finanzministrium bei 12,8 Milliarden Euro, demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 14,4 Milliarden Euro. Wegen der besonderen Lage in der Corona-Krise beschließt das Parlament den Haushalt erst jetzt und nicht wie üblich im Dezember des Vorjahres. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 06:00

262 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind am Dienstag 262 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel am Abend veröffentlichte (Datenstand: 23. Februar, 19.58 Uhr). Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg landesweit leicht auf 50,0 (Montag 49,3). Am höchsten war sie weiterhin in Flensburg (164,1). In Dithmarschen wurde mit 11,3 der niedrigste Wert verzeichnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 06:00

Corona: Jamaika-Koalition denkt über Lockerungen nach

Die Jamaika-Koalition denkt über weitere Corona-Lockerungen nach. Sie will aber bei einem vorsichtigen Kurs bleiben. Die SPD forderte eine Abstimmung in Norddeutschland. Die Fraktionsspitzen von CDU, Grünen und FDP befürworteten am Dienstag vorsichtige Öffnungen in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen.Und zwar auch für den Fall, dass es beim nächsten Krisengipfel von Bund und Ländern keine Verständigung auf einheitliche Regelungen gibt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 06:00

Flensburg: Großbrand im Fischereihafen Fahrensodde gelöscht

Das Feuer in einem Büro- und Lagergebäude am Flensburger Jachthafen Fahrensodde im Stadtteil Mürwik ist gelöscht. Die Helfer konnten laut Leitstelle am späten Dienstagabend abrücken. In der ehemaligen Flugzeughalle waren nach Angaben eines Mieters auch sechs Boote und drei Oldtimer untergebracht. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird allerdings auf 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 06:00

Handball: THW Kiel bezwingt Aalborg in der Champions League

Der deutsche Handball-Rekordmeister hat zwei Tage nach dem Remis in der Bundesliga gegen Magdeburg einen 28:26 (15:15)-Erfolg gegen den dänischen Meister Aalborg HB gefeiert. Es war der fünfte Sieg für die Schleswig-Holsteiner in der Vorrunde der Champions League. Viel Zeit zur Regeneration haben die Kieler nicht. Schon morgen (18.45 Uhr) müssen sie zum Auswärtsspiel in der Königsklasse beim HBC Nantes in Frankreich antreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 06:00

Wetter: Sonnenschein und verbreitet trocken

Heute erst Nebel und lockere, vor allem in den nördlichen Landesteilen, zeitweise dichtere Wolkenfelder, dann häufig Sonnenschein und verbreitet trocken. Maximal 13 Grad in Handewitt bis knapp 20 Grad in Reinbek, auf den Inseln und in Nordfriesland 9 bis 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee teils frischer Wind aus Süd bis Südwest. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 8 Grad in Westerland und 16 Grad in Bargteheide. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.02.2021 06:05

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2021 | 08:00 Uhr