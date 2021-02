Stand: 22.02.2021 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Handball: Kiel und SG Flensburg-Handewitt mit Punktverlust

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt sind am Sonntag in der Handball-Bundesliga nur zu Unentschieden gekommen. Die "Zebras" spielten 24:24 (11:14) gegen den SC Magdeburg, die SG 27:27 (14:12) gegen den TBV Lemgo Lippe. An der Tabellenspitze gibt es nach den beiden Unentschieden am 19. Spieltag keine allzu großen Veränderungen. Die SG ist nun mit 30:4 Punkten Tabellenführer, Kiel rückte mit 23:3 Zählern auf den dritten Rang vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2021 06:00

Corona in SH: 112 neue bestätigte Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Sonntag (21.2.) 112 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Inzidenz liegt damit bei 50,9. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus infiziert haben, steigt auf 41.107. Etwa 36.000 Schleswig-Holsteiner gelten nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2021 08:00

Sperrung B203 zwischen Rendsburg und Heide

Die B203 zwischen Rendsburg und Heide wird von 9 Uhr an für dreieinhalb Wochen voll gesperrt. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Eiderbrücke Lexfähre. Die Brücke ist 85 Jahre alt. Jetzt soll eine neue Steuerung eingebaut werden. Auch die Mechanik und Elektrik werden erneuert. Da es keine anderen Brücken in der Nähe gibt, führt die Umleitung weiträumig über Hamdorf, Erfde und Tellingstedt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2021 08:30

Feuer in Schönberger Gemeinschaftsschule: Polizei ermittelt

Das Feuer war am Sonntagmorgen in einem Technikraum der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg (Kreis Ostholstein) ausgebrochen. Ein Polizeisprecher sagte, dass in alle Richtungen ermittelt werde - auch Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen. Kurz vor dem Feuer soll es auf dem Schulgelände mehrere Explosionen gegeben habe, welche als Indiz dafür gelten. Etwa 200 Feuerwehrleute waren mehr als sechs Stunden im Einsatz. Heute und morgen findet an der Schule kein Unterricht statt, auch der Online-Unterricht wurde abgesagt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2021 06:00

Flensburger Bahnhofswald wird geräumt

In Flensburg hat am Sonntagnachmittag die Räumung des besetzten Bahnhofswaldes begonnen. Zunächst seien drei Personen aus den Baumhäusern und einer Hängematte herausgeholt worden. Am Abend wurde die Aktion unterbrochen. Heute soll es weitergehen. Auf dem Gelände ist der Bau eines Hotels geplant, Projektgegner halten das Gelände schon seit Oktober besetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2021 08:30

Wetter: Sonnig und trocken

Heute nach lokalem Nebel sonnig und trocken, im Verlauf von der Nordsee her auch ein paar dünne hohe Schleierwolken. Am Abend zur Westküste hin langsam etwas wolkiger. Höchstwerte von 8 Grad in Hörnum, 14 Grad in Friedrichstadt bis 17 Grad in Norderstedt. Schwacher, an der See auch mäßiger südlicher Wind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 6 Grad in Burg auf Fehrmarn bis 13 Grad in Henstedt-Ulzburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.02.2021 06:05

