Bahnhofswald vor Räumung

Die Räumung des Flensburger Bahnhofswaldes steht offenbar unmittelbar bevor. Wie unser Flensburg Reporter berichtet, ist ein Großaufgebot der Polizei sowie rund 40 Demonstranten vor Ort. Auf dem Gelände ist der Bau eines Hotels geplant. Projektgegner haben das Gelände seit Oktober besetzt. Die Stadtverwaltung bestätigte, ein Amtshilfegesuch bei der Polizei zur Räumung gestellt zu haben. Bisher ist die Lage nach Angaben unseres Reporter ruhig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 12:00

Feuer in Schönberger Gemeinschaftsschule

Großeinsatz in Schönberg (Kreis Plön): Dort ist in der Gemeinschaftsschule Probstei ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt es in einem Betriebsraum, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Mehrere Wehren sind im Einsatz. Verletzt wurde bislang niemand. Ein Sprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, dass viele Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten gebraucht werden, da von innen gelöscht werden müsse. Anwohner werden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 11:00

Eutin: Gasversorgung wieder hergestellt

Aufatmen in Eutin (Kreis Ostholstein). Nach einem Gasleck in Malente waren in der Kreisstadt gestern mehrere tausend Haushalte von der Gasversorgung abgeschnitten. Stadtwerke-Teams aus dem gesamten Land rückten daraufhin aus, um den Schaden zu beheben. Vorsorglich standen außerdem 250 Helfer von Feuerwehr und Hilfsorganisationen bereit, um im Notfall helfen zu können. Seit heute Nacht sind laut Bürgermeister Carsten Behnck (parteilos) fast alle betroffenen Haushalte wieder am Gas-Netz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 10:00

Biikefeuer in Corona-Zeiten

Normalerweise würden heute auf den nordfriesischen Inseln und entlang der Westküste die Biike-Feuer lodern und die Menschen anschließend Grünkohl essen gehen - wenn nicht Corona wäre. Fast überall sind die Feuer abgesagt. Nur Amrum und Sylt werden Feuer anzünden. Dafür hat der Kreis Nordfriesland eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Zuschauer sind aber nicht erlaubt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 10:00

Mysteriöser Fall in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat sich am Abend ein 19-Jähriger mit schweren Verletzungen im Krankenhaus gemeldet. Laut Polizei gab er an, dass er die Verletzungen auf einem Spielplatz in der Stadt bekommen hat. Einsatzkräfte der Kripo suchten daraufhin nach Spuren auf dem Spielplatz. Die Hintergründe des Vorfalls sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 10:00

Corona-Ausbruch Danish Crown: Weitere Ergebnisse liegen vor

Nach dem Corona-Ausbruch im Schlachthof Danish Crown in Husum (Kreis Nordfriesland) liegen die Ergebnisse der zweiten Reihentestung vor. Von den 179 Mitarbeitern des Schlachthofs und externer Dienstleister, die bei der ersten Testung negativ waren, sind die Befunde bei 165 von ihnen auch beim zweiten Test negativ. Bei vier Beschäftigten wurde eine Coronavirus-Infektion bestätigt. Ebenso bei einer weiteren Kontaktperson. Zehn Ergebnisse stehen noch aus. Insgesamt sind bei den ersten beiden Reihentestungen in Husum 113 Mitarbeiter und 23 Kontaktpersonen positiv getestet worden - 178 negativ. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.02.2021 18:00

Wetter: viel Sonne und frühlingshaft mild

Heute ist es in ganz Schleswig-Holstein sonnig und frühlingshaft. Nur in Richtung Nordfriesland gibt es anfangs noch einige Schleierwolken. Dazu ist es mild mit Höchstwerten von 8 Grad in List, 13 Grad in Büsum, 15 Grad in Timmendorfer Strand bis 17 Grad in Mölln. Schwacher, an der Nordsee auch mäßiger Wind um Süd. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 6 Grad auf Fehmarn bis 12 Grad in Kellinghusen.

