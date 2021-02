Stand: 18.02.2021 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Frauenleiche in Tangstedt gefunden

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat die Polizei gestern Abend in der Nähe der Bundesstraße 432 eine tote Frau entdeckt. Sie wurde auf einem Feldweg in Tangstedt (Kreis Stormarn) gefunden. Die Polizei äußerte sich zu dem Fall bisher nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 07:00

233 Corona-Neuinfektionen in SH

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Mittwoch (17.2.) 233 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 52,4. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.191 Todesfälle. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 368 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 71 Patienten befinden sich auf Intensivstationen, 48 von ihnen müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 07:00

Lehrer und Erzieher können zweimal pro Woche Corona-Test machen

Von Montag an nehmen in großen Teilen des Landes Grundschulen und Kitas wieder den Regelbetrieb auf. Wie die Landesregierung mitteilte, sollen Lehrer, Erzieher und anderes Personal zunächst bis Ostern zweimal pro Woche einen Corona-Test machen können. Der soll laut Landesregierung bei teilnehmenden Ärzten, Apotheken und in den bestehenden Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vorgenommen werden. An einer Übersicht dazu werde noch gearbeitet. Um sich kostenlos testen lassen zu können, benötigen die Beschäftigten eine Bescheinigung des Arbeitgebers. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 07:00

Flensburg: Nächtliche Ausgangssperre und härtere Kontaktbeschränkungen

Von Sonnabend an gilt in Flensburg wegen anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen zunächst für eine Woche eine nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens dürfen dort Haus und Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen werden, etwa für Arztbesuche und der Weg zur Arbeit. Außerdem dürfen sich in Flensburg in der Öffentlichkeit und im privaten Raum nur noch Angehörige eines Hausstandes treffen. Grundschulen und Kitas bleiben in der Stadt sowie im Kreis Schleswig-Flensburg bis zum 28. Februar geschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 06:00

Corona-Ausbruch im Kreis Pinneberg

In einer Praxis für Physiotherapie in Wedel (Kreis Pinneberg) sind mehrere Mitarbeiter und Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurde deshalb für insgesamt rund 400 Menschen Quarantäne angeordnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 06:00

Wissenschaftler fordern mehr Geld für medizinische Forschung

In Lübeck arbeiten Forscher an Wirkstoffen, die gegen das Coronavirus helfen sollen. Sie kritisieren, dass das Bundesforschungsministerium kaum Geld für die Medikamentenforschung zur Verfügung stellt, sondern hauptsächlich für die Impfstoffentwicklung. Rolf Hilgenfeld, Professor für Molekulare Medizin an der Uni Lübeck, geht davon aus, dass die Entwicklung des Medikaments noch mindestens fünf Jahre dauern wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 06:00

Lange Schlangen an der Teststation für Dänemark-Grenzpendler

Seit Mittwoch gelten für Menschen, die in Schleswig-Holstein wohnen und zur Arbeit nach Dänemark fahren, schärfere Corona-Regeln: Ihr Schnelltest darf nicht mehr älter als 72 Stunden sein. Bedeutet: Pendler müssen sich nun bis zu dreimal wöchentlich testen lassen. Das sorgte gestern für einen Ansturm speziell auf die Teststation in Handewitt bei Flensburg - mit Wartezeiten von teilweise mehr als zwei Stunden. Die Testkapazitäten dort sollen nun erhöht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 06:00

Räumung des Bahnhofswaldes in Flensburg vorerst vom Tisch

Seit Anfang Oktober vergangenen Jahres besetzen Demonstranten in Baumhäusern den kleinen Wald am Flensburger Bahnhof. Hier sollen Bäume gefällt werden, damit ein 50 Millionen Euro teures Hotel gebaut werden kann. Doch die geplante Räumung des kleinen Walds verzögert sich weiter. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein machte Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) klar, dass eine Räumung durch die Polizei aus ihrer Sicht aktuell nicht verhältnismäßig wäre. Die Aktion würde zu Protesten und Menschenansammlungen führen, und das sei zur Zeit einfach nicht verantwortbar, sagte Lange. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 06:00

Wetter: Teils regnerisch, teils trocken

Heute ist es zunächst wolkig und trüb. Bis zum Mittag zieht über die Ostseeküste Regen hinweg. Im Tagesverlauf gibt aber auch ein paar freundliche Abschnitte und meist bleibt es trocken. Höchstwerte: 6 Grad auf Fehmarn bis 11 Grad in Brokdorf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.02.2021 06:00

